Motta anuncia votação de urgência para projeto que torna falsificação de bebidas crime hediondo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou que será votado amanhã o requerimento de urgência para o PL 2307/07, que torna crime hediondo a falsificação de bebidas.

O tema tem sido objeto de discussão após a intoxicação por metanol depois do consumo de bebidas destiladas batizadas — como gin, vodca e whisky. A situação já provocou de internações graves, perda de visão e até morte no estado de São Paulo.

Motta também informou que será votado a votação amanhã requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2810/25, que aumenta a pena do crime de pedofilia e prevê monitoramento eletrônico dos condenados por crime sexual.