Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Humberto Costa (PT-PE) defendeu a aprovação do projeto de lei ( PL 1.087/2025 ), e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
01/10/2025 às 18h47
Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Humberto Costa (PT-PE) defendeu a aprovação do projeto de lei ( PL 1.087/2025 ), em análise na Câmara dos Deputados, que altera a tabela do Imposto de Renda (IR). A proposta prevê isenção para quem ganha até R$ 5 mil e redução da alíquota para rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil, além da taxação de até 10% sobre rendimentos anuais acima de R$ 600 mil. O parlamentar destacou que a medida beneficiará cerca de 20 milhões de brasileiros.

— Zerar o Imposto de Renda até R$ 5 mil significa colocar mais dinheiro diretamente no bolso das famílias. Esse dinheiro não vai para paraísos fiscais, nem para especulação financeira. Esse dinheiro vai para o mercado local, para a feira, para o supermercado, para a escola dos filhos. Cada real que fica na base gera emprego, movimenta a economia, fortalece o comércio e a indústria nacional. Mas justiça tributária não se faz apenas aliviando a base; é preciso também cobrar mais de quem pode mais — declarou.

O senador ressaltou que estudos do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) apontam queda de quase 40% na tributação dos mais ricos entre 2007 e 2023, principalmente devido à isenção sobre dividendos. Ele destacou que, ao mesmo tempo, trabalhadores de renda intermediária passaram a pagar proporcionalmente mais imposto por causa da defasagem da tabela do Imposto de Renda, ampliando a desigualdade do sistema tributário.

— São 141 mil contribuintes que têm boa parte de seus rendimentos isentos e recolhem, em média, uma alíquota efetiva de 2,5%, enquanto profissionais, como policiais, por exemplo, pagam 9,8% e professores, 9,6%. Ou seja, um super-rico neste país paga quase quatro vezes menos Imposto de Renda do que um trabalhador da segurança ou da educação. É um escárnio que tem que acabar, e o nosso governo resolveu assumir esse desafio — afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O debate sobre a Medida Provisória 1.309/2025 foi promovida pela comissão de senadores e deputados responsável por sua análise - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Debatedores ressaltam que Plano Brasil Soberano ajuda país a abrir novos mercados

A medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano, editada pelo governo para conter os impactos das tarifas norte-americanas sobre produtos ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou haver um movimento para a reinterpretação da Lei do Impeachme...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político

O senador Sergio Moro (União-PR) utilizou a tribuna do Senado nesta quarta-feira (1º) para comemorar uma decisão da Justiça do Paraná que absolveu ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Alan Rick pede derrubada de veto que limita incentivo a doações de alimentos

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Alan Rick (União-AC) fez um apelo para que o Congresso derrube o veto presidencial...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Plínio pede urgência para proposta que garante segurança e gratuidade do Pix

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) fez um apelo aos colegas parlamentares pela votação da Pr...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
19° Sensação
2.86 km/h Vento
88% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Geral Há 7 minutos

São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol
Política Há 7 minutos

Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil
Geral Há 21 minutos

AGU pede mais tempo para regular uso da cannabis medicinal
Câmara Há 21 minutos

Lira aceita 3 de mais de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe
Câmara Há 21 minutos

Lira aceita 3 de 100 emendas apresentadas ao projeto que amplia isenção do IR; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,18%
Euro
R$ 6,25 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 667,734,87 +3,28%
Ibovespa
145,517,34 pts -0.49%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias