Governador Eduardo Leite assina ordem de início da dragagem do Porto de Rio Grande com investimento de mais de R$ 430 milhões

Leite destacou a relevância estratégica do projeto, lembrando que esse é o maior investimento em dragagem da história -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quarta-feira (1°/10), o contrato e a ordem de início das obras de dragagem do canal de acesso ao Porto do Rio Grande, que serão executadas com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), com investimento total de R$ 432,2 milhões. A assinatura ocorreu durante uma visita do governador ao Estaleiro Rio Grande.

Leite destacou a relevância estratégica do projeto. “Esse é o maior investimento em dragagem já feito na história do Estado e busca garantir que a movimentação das cargas possa acontecer com confiabilidade, sem deixar navios esperando. Cada espera de navio para entrar ou se movimentar no porto é perda de capacidade competitiva do Estado, e com esse investimento vamos garantir que isso não aconteça, aumentando a segurança para quem investe aqui. Garantir as melhores condições de navegação para o porto é, portanto, fundamental para retenção e atração de investimentos, geração de empregos e desenvolvimento”, salientou.

A dragagem abrangerá o canal externo, o canal interno e os berços do Porto Novo do Porto Organizado do Rio Grande. O escopo da obra inclui também o monitoramento ambiental ao longo de toda a execução. O contrato, assinado com a empresa Van Oord, tem prazo estimado de 15 meses.

O governador destacou que garantir as melhores condições de navegação para o porto é fundamental para atração de investimentos -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Durante a visita ao estaleiro, o governador conheceu a estrutura da draga Utrecht, uma das maiores embarcações em operação no Brasil e que será utilizada na obra de dragagem em Rio Grande. O processo vai remover aproximadamente 15 milhões de metros cúbicos de sedimentos em 30 quilômetros de extensão, assegurando um calado de 15 metros nos principais trechos do canal de acesso.

Iniciativa garantirá condições adequadas para navegação

A dragagem vai garantir condições adequadas para navegação segura de embarcações de grande porte, fortalecer a capacidade logística para escoamento da produção gaúcha, ampliar a eficiência, reduzir custos operacionais e aumentar a competitividade.

A obra reafirma a posição estratégica do porto como líder em movimentação de cargas no Estado -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A obra também reafirma a posição estratégica do porto como líder em movimentação de cargas no Rio Grande do Sul. Cristiano Klinger, presidente da Portos RS, reforçou o caráter técnico da obra. “A manutenção dos canais de acesso e dos berços de atracação é essencial para garantir a navegabilidade contínua e segura. Este investimento permite a operação plena do porto, mantendo sua competitividade e ampliando sua capacidade logística”, declarou.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou o impacto positivo da obra na ampliação da capacidade do porto. “Vamos poder receber aqui navios com mais de 360 metros de comprimento. Isso também evidencia a retomada do Porto de Rio Grande, com a Portos RS fazendo disso uma realidade. No final do ano que vem queremos estar aqui celebrando o canal funcionando a pleno e verdadeiramente devolvido para a sociedade”, projetou.

A utilização de recursos do Funrigs para viabilizar a dragagem integra a estratégia de retomada da infraestrutura gaúcha. O fundo, criado pela Lei estadual nº 16.134/2024, é destinado ao financiamento de ações de reconstrução, adaptação e resiliência climática, e centraliza investimentos de interesse estratégico para o Estado. A Portos RS captou R$ 731 milhões de reais para o projeto de reconstrução da infraestrutura portuária .

Ações de proteção contra as cheias

Durante o ato de assinatura do início da dragagem, Leite também anunciou o repasse de R$ 1,2 milhão para ações de proteção contra as cheias no município de Rio Grande. O recurso faz parte do programa Fundo a Fundo da Reconstrução, que integra o Plano Rio Grande , e será destinado para a contratação de serviços de hidrojateamento de 62,7 quilômetros de redes coletoras em diversos bairros do município, limpeza de 2,7 mil poços de visitas e 5,6 mil unidades de bocas de lobo.

Também estiveram presentes no ato os secretários estaduais Ernani Polo, de Desenvolvimento Econômico, Paula Mascarenhas, de Relações Institucionais, Angela de Oliveira, adjunta da Secretaria de Reconstrução Gaúcha e Mário Ikeda, secretário-adjunto da Segurança Pública, além da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira.

Texto: Thamiris Mondin/ Secom e Ascom Portos RS

Edição: Secom