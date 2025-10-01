Quarta, 01 de Outubro de 2025
CRA aprova novas emendas de comissão à Lei Orçamentária

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado (CRA) aprovou nesta quarta-feira (1º) um relatório com o terceiro bloco de indicações parlame...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
01/10/2025 às 18h04
CRA aprova novas emendas de comissão à Lei Orçamentária
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado (CRA) aprovou nesta quarta-feira (1º) um relatório com o terceiro bloco de indicações parlamentares de emendas de comissão (RP8) à Lei Orçamentária Anual de 2025.

O presidente da CRA, senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) comunicou que esse relatório reúne as indicações que não puderam ser corrigidas na reunião anterior, além de 12 alterações solicitadas por parlamentares.

Em 2 de outubro será reaberto o prazo para cadastro de novas indicações, que deverão ser feitas até 10 de outubro.

RP8

Emenda RP8 é aquela definida pelas comissões. Seu pagamento foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) — após decisão do ministro Flávio Dino tomada em dezembro do ano passado — desde que respeitados os princípios constitucionais de transparência, rastreabilidade e controle público.

A decisão do STF também exige a identificação do autor das alterações, reforçando o compromisso com a transparência das emendas parlamentares.

O debate sobre a Medida Provisória 1.309/2025 foi promovida pela comissão de senadores e deputados responsável por sua análise - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Debatedores ressaltam que Plano Brasil Soberano ajuda país a abrir novos mercados

A medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano, editada pelo governo para conter os impactos das tarifas norte-americanas sobre produtos ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Humberto Costa (PT-PE) defendeu a aprovação do projeto de lei ( PL 1.087/2025 ), e...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou haver um movimento para a reinterpretação da Lei do Impeachme...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político

O senador Sergio Moro (União-PR) utilizou a tribuna do Senado nesta quarta-feira (1º) para comemorar uma decisão da Justiça do Paraná que absolveu ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Alan Rick pede derrubada de veto que limita incentivo a doações de alimentos

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (1º), o senador Alan Rick (União-AC) fez um apelo para que o Congresso derrube o veto presidencial...

