José Lacerda é empossado senador por MT

Tomou posse nesta quarta-feira (1°) o senador José Lacerda (PSD-MT). Ele ocupa a vaga deixada pela senadora Margareth Buzetti (PP-MT), primeira-suplente de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.
O segundo-suplente, que agora assume a vaga, é advogado, ex-deputado estadual e já ocupou cargos no governo de Mato Grosso, entre eles o de secretário de Meio Ambiente.
Ao dar as boas-vindas ao colega, em nome da liderança do PSD, o senador Otto Alencar (PSD-BA) lembrou que Lacerda representa um estado que contribui muito com o Brasil, sobretudo nas áreas da agricultura e da pecuária e no equilíbrio da balança comercial.
— Nosso novo senador do PSD é bem-vindo. Estaremos ao lado dele para contribuir com todas as iniciativas que ele venha a propor nesse período que ele vai representar o Mato Grosso na suplência do nobre Senador Carlos Fávaro, hoje ministro da Agricultura.
O senador Rogério Carvalho (PT-SE) também deu as boas-vindas a Lacerda e disse que espera contribuir com o novo senador em um trabalho que fique na sua história e na do Senado.