Aprovado tratado de extradição com os Emirados Árabes

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (1º) proposta da Câmara dos Deputados que aprova o Tratado sobre Extradição entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos. O texto recebeu parecer favorável do senador Sergio Moro (União-PR) e agora segue para promulgação.

O projeto de decreto legislativo (PDL) 204/2021 trata do acordo firmado em Brasília em 2019, que visa facilitar a cooperação entre os dois países para extradição de pessoas procuradas pela Justiça. O texto garante o cumprimento de obrigações legais de forma recíproca e leva em conta os direitos fundamentais dos acusados.

Entre os principais pontos do tratado, estão:

Crimes abrangidos : serão passíveis de extradição os delitos cuja pena máxima privativa de liberdade seja superior a dois anos em ambos os países;

: serão passíveis de extradição os delitos cuja pena máxima privativa de liberdade seja superior a dois anos em ambos os países; Proibição de extradição : o texto proíbe a extradição por crimes políticos ou militares, exceto em casos como terrorismo, homicídio ou crimes contra a humanidade;

: o texto proíbe a extradição por crimes políticos ou militares, exceto em casos como terrorismo, homicídio ou crimes contra a humanidade; Dupla incriminação : exige que o fato seja considerado crime tanto no Brasil quanto nos Emirados Árabes Unidos;

: exige que o fato seja considerado crime tanto no Brasil quanto nos Emirados Árabes Unidos; Recusa facultativa : a extradição pode ser recusada por razões humanitárias, idade avançada ou estado de saúde;

: a extradição pode ser recusada por razões humanitárias, idade avançada ou estado de saúde; Extradição de nacionais : o tratado permite que cada país recuse a extradição de seus próprios cidadãos; e

: o tratado permite que cada país recuse a extradição de seus próprios cidadãos; e Garantias legais: está prevista a exigência de documentos que comprovem um julgamento justo, conforme os princípios constitucionais dos dois países.

Segundo o relatório de Sergio Moro, o tratado está alinhado aos tratados multilaterais e às práticas consolidadas do direito internacional. Ele ressaltou que o acordo assegura proteção jurídica aos acusados e cooperação eficaz entre os países, especialmente no combate a crimes transnacionais, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção.