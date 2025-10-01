Quarta, 01 de Outubro de 2025
Jornalistas internacionais conhecem potencial do Estado em press trip promovida pela Invest RS e pelo Instituto Caldeira

Seis jornalistas internacionais conhecerão o potencial do Rio Grande do Sul em setores estratégicos, como turismo e indústria, em press trip promov...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/10/2025 às 16h42
Jornalistas internacionais conhecem potencial do Estado em press trip promovida pela Invest RS e pelo Instituto Caldeira
Os jornalistas fizeram uma imersão no Instituto Caldeira, para conhecer o funcionamento do hub de inovação e negócios -Foto: Alexandre Elmi/Ascom Invest RS

Seis jornalistas internacionais conhecerão o potencial do Rio Grande do Sul em setores estratégicos, como turismo e indústria, em press trip promovida pela Invest RS e pelo Instituto Caldeira. A iniciativa, que começou nesta quarta-feira (1°/10) e segue até terça-feira (7/10), integra uma série de ações da agência voltadas à atração de investimentos e à promoção comercial, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico do RS.

Os comunicadores iniciaram a agenda na 4ª Semana Caldeira, que teve palestra do governador Eduardo Leite e que reúne lideranças e empreendedores para impulsionar aprendizados e conexões. Os jornalistas participaram do painel Transição energética no Brasil: oportunidades e atração de investimentos. O evento foi mediado pelo CEO da Aya Earth Partners, Edson Higo, contou com o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e da co-fundadora da Cemvita, Tara Karimi, como palestrantes.

Ao longo do dia, os jornalistas fizeram uma imersão no Instituto Caldeira, para conhecer o funcionamento do hub de inovação e negócios localizado em Porto Alegre. Eles também participaram de uma conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, com o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valerio, e com Prikladnicki.

A comitiva é formada por profissionais sediados em Londres, oriundos da Itália, da Espanha e da China, que atuam nos veículos de comunicação La Repubblica, Il Giorno, Vanity Fair Italia, Cusano Media Italy, Sky Italia, ARA News e Financial Times Chinese.

Atuação da Inves RS foi destacada

Prikladnicki destacou que o trabalho da agência é abrir caminhos para levar o Rio Grande do Sul ao mundo, mas que também é estratégico trazer o mundo para visitar o estado. “Ao receber jornalistas internacionais, mostramos nosso potencial em diferentes setores. Esse movimento significa projetar o RS globalmente e, ao mesmo tempo, aproximar olhares externos que ajudam a ampliar a visibilidade das nossas oportunidades e dos nossos diferenciais competitivos”, disse Prikladnicki.

A organização da programação também conta com o apoio da jornalista gaúcha e vice-presidente da Foreign Press Association (FPA), em Londres, Fernanda Zaffari, e das secretarias estaduais de Comunicação, da Reconstrução Gaúcha, de Meio Ambiente e Infraestrutura e de Turismo.

Inovação e indústria

O roteiro inclui uma visita ao Tecnopuc, o ecossistema de inovação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), que engloba negócios inovadores que geram soluções sustentáveis para a sociedade. Como o Rio Grande do Sul concentra 40% das indústrias brasileiras de semicondutores, uma ida ao Instituto Tecnológico de Semicondutores (itt Chip) integrará a programação.

Os jornalistas também conhecerão fábricas de empresas gaúchas que atuam globalmente, como a Tramontina e a Randon. O foco é apresentar o Estado como um lugar que sedia grandes empresas exportadoras, está aberto à ampliação de novos mercados e à instalação de novas fábricas.

Turismo e produtos regionais

A programação contempla uma viagem ao Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, uma das principais rotas turísticas do Estado, com visitas a diferentes vinícolas. O Vale é Patrimônio Histórico e Cultural do Rio Grande do Sul, conta com mais de 30 produtores de vinhos finos e derivados de uva e atrai cerca de 450 mil visitantes por ano.

Como os produtos regionais de nicho são um dos setores prioritários para a economia gaúcha, o roteiro conta também com uma ida à Estância das Oliveiras, em Viamão. De acordo com o Ranking Mundial de Azeites de 2024, a marca de azeite de oliva foi a quinta mais premiada do mundo.

RS projetado para o mundo

O roteiro ainda prevê reuniões com autoridades gaúchas a respeito da estratégia de descarbonização, dos preparativos e da visão do Estado sobre a COP30 e das ações de reconstrução realizadas após as enchentes de 2024.

Com uma agenda completa voltada aos setores estratégicos, à inovação e à sustentabilidade, a Invest RS busca apresentar à comitiva os motivos pelos quais o Rio Grande do Sul é um estado favorável para novos investimentos. A iniciativa também pretende fortalecer a visibilidade do RS no cenário internacional, ampliando a repercussão dos seus diferenciais competitivos na imprensa estrangeira.

Texto: Ascom Invest RS
Edição: Secom

