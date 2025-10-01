Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corpos de vítimas de acidente em Entre-Ijuís seguem em análise no IGP e não têm prazo para liberação

O IGP informou que amostras de DNA das vítimas foram encaminhados para análise no laboratório do órgão, em Porto Alegre.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Gaúcha ZH
01/10/2025 às 15h15
Corpos de vítimas de acidente em Entre-Ijuís seguem em análise no IGP e não têm prazo para liberação
Da esq. para direita: Samara, Ana Paula, Gabriel e Jonathan. Foto: Arquivo pessoal

Os corpos das quatro vítimas de um acidente ocorrido na tarde do último sábado (27) na BR-285, em Entre-Ijuís, ainda não foram liberados para velório e sepultamento.

A demora se dá por conta da complexidade de exames em andamento no Instituto-Geral de Perícia (IGP) para identificar definitivamente os remanescentes humanos. Até o momento, não há previsão de liberação.

Os quatro jovens envolvidos no acidente, sendo três irmãos e cunhado, morreram carbonizados, o que dificulta o processo de reconhecimento. São eles:

  • Ana Paula Fernandes Diello dos Santos, 25 anos
  • Jonathan Fernandes Diello, 26 anos
  • Samara Fernandes, 28 anos
  • Gabriel Antônio Soares dos Santos, 28 anos

O IGP informou que amostras de DNA das vítimas foram encaminhados para análise no laboratório do órgão, em Porto Alegre. Em nota, o instituto diz que “a equipe trabalha para que a liberação ocorra no menor prazo possível”.

A colisão

Na tarde do acidente, por volta de 14h50min, os jovens se deslocavam de Panambi a Santo Ângelo em um Corsa, quando colidiram frontalmente em um caminhão que transportava leite, próximo da localidade de Esquina Gaúcha.

A pista tinha acúmulo de água no momento do acidente e a polícia suspeita que o carro aquaplanou, o que pode ter levado o motorista a perder o controle da direção. No entanto, o resultado conclusivo das causas da colisão ainda depende de laudo pericial.

O que diz o IGP

“A liberação ocorre apenas após o processo de identificação ser concluído. O empenho é para que a liberação dos corpos ocorra no menor prazo possível, respeitando os procedimentos técnicos necessários e assegurando a entrega digna às famílias”. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Crime Juvenil Há 6 horas

Adolescente apreendido por homicídio confessa tentativa de atropelar padrasto

Jovem detido em Santana do Livramento admitiu que tentou matar o companheiro da mãe em Palmeira das Missões, mas não conseguiu consumar o crime.

 (Foto: Reprodução)
Ação Policial Há 7 horas

Dois homens são presos por tentativa de homicídio em Chiapetta

Prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil com apoio de delegacias da região; crime ocorreu após briga generalizada no município.
Violência Urbana Há 8 horas

Homem é baleado em emboscada em Santa Rosa

A vítima de 51 anos foi surpreendida ao sair do trabalho e atingida por disparos efetuados por dois criminosos encapuzados no bairro Cruzeiro.

 (Foto: Divulgação/ MB Notícias)
Ação Policial Há 9 horas

Mega apreensão da Força Tática desmonta esquema em Passo Fundo

Homem de 20 anos é preso com drogas, arma, munições e rádio na frequência da Brigada Militar, em Passo Fundo

 Fotos: Divulgação Redes Sociais
Incêndio Há 1 dia

Incêndio em veículo mobiliza Corpo de Bombeiros em Frederico Westphalen

Apesar da intensidade do fogo e dos danos materiais, não houve registro de feridos.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
22° Sensação
2.87 km/h Vento
78% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

Lei prevê aumento de produtos da agricultura familiar na merenda escolar
Cultura Há 5 minutos

Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Tecnologia Há 21 minutos

Escovas hospitalares contribuem para higiene em ambientes de saúde
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 662,427,92 +2,60%
Ibovespa
145,549,63 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias