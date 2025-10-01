Governador Eduardo Leite inaugura Central de Polícia Civil em Rio Grande

O governador Eduardo Leite inaugurou, na manhã desta quarta-feira (1/10), a Central de Polícia Civil de Rio Grande. O prédio de sete andares foi projetado para oferecer um atendimento ainda mais eficiente e humanizado à população. A estrutura vai abrigar seis delegacias, uma Sala das Margaridas (espaço para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar) e uma área exclusiva para treinamentos de servidores. A nova central representa mais um reforço do governo do Estado no combate à criminalidade. O Rio Grande do Sul está diferente.

Durante a cerimônia, Leitedestacouque a Central de Polícia Civil de Rio Grande traduz o esforçoda qualificação na área da segurança pública. “Houve uma grande mobilização local aqui, com o governo do Estado participando para entregar um espaço que vai otimizar serviços e que consolida um trabalho importante que vem sendo feito na segurança. O Estado está fazendo investimentos bilionários na área nos últimos anos, ampliando a renovação da frota, incorporando mais efetivo e investindo em armamento e tecnologia. Temos também um novo modelo de contratação para reformas de prédios públicos, aplicando nas estruturas da segurança pública algo similar ao que já é feito nas escolas, com ata de registro de preço para agilizar as obras”, afirmou.

Leite destacou que a Central de Polícia Civil representa o esforço da qualificação na segurança pública -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, salientou que a nova central reforça o combate ao crime e citou a queda nos indicadores criminais do Rio Grande do Sul. "O nosso Estado vive um dos momentos mais seguros da história. Em agosto tivemos o menor número de roubo de veículos e o menor índice de crimes violentos letais da série histórica. Com a inauguração desta central, reforçamos nosso compromisso de seguirmos firmes no combate à criminalidade e na proteção da sociedade gaúcha", pontuou. Antes, os altos índices de criminalidade aumentavam ainda mais a sensação de insegurança da população.

Já o secretário-adjunto da Segurança Pública, Mário Ikeda,falousobre a importância do empenho na segurança. “Todos esses investimentos nos ajudam e refletem na queda dos indicadores de criminalidade, pois estamos dando mais condições aos nossos servidores. Até o final deste ano, teremos um investimento de quase R$ 2 bilhões na segurança pública. Nossos policiais estão bem equipados, bem armados e com viaturas blindadas”,concluiu.

Sobre a nova central

Com o objetivo de otimizar os serviços e aprimorar ainda mais o atendimento à comunidade, a Central de Polícia Civil de Rio Grande vai abrigar a Delegacia de Polícia Regional, a Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), a 1ª Delegacia de Polícia, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e a Delegacia de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPPGV). Rio Grande tem governo do Estado.

O local também vai disponibilizar uma Sala das Margaridas. O prédio de sete andares conta com um andar exclusivo para treinamentos de servidores. O espaço inclui sala de convivência para os policiais, auditório, estande de tiro, ambiente cenográfico para treinamento de entradas táticas e tatame para defesa pessoal e artes marciais.

Além das seis delegacias e uma Sala das Margaridas, a estrutura possui uma área exclusiva para treinamentos de servidores -Foto: Maurício Tonetto/Secom