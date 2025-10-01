Cashback do Nota Fiscal Gaúcha ainda tem R$ 17 milhões aguardando resgate, e prazo termina no dia 29

Quem é participante do Nota Fiscal Gaúcha (NFG) deve ficar atento, pois pode ter valores a receber. Mais de R$ 17 milhões do Receita Certa ainda não foram resgatados por 1,8 milhão de pessoas. O prazo para fazer a solicitação do prêmio vai até 29 de outubro – depois disso, o recurso fica indisponível e retorna para o orçamento do programa.
O Receita Certa, considerado a modalidade de cashback do NFG, devolve à população parte do ICMS sempre que há crescimento real da arrecadação no comércio varejista em relação ao mesmo período do ano anterior. Os cálculos são trimestrais – esse é referente aos primeiros três meses de 2025.
No total, foram disponibilizados R$ 39,9 milhões . O prêmio mais alto é de R$ 40,17, conquistado por 91,2 mil pessoas.
Os ganhadores devem fazer o resgate via site ou aplicativo do NFG . Basta fazer login, acessar a seção “Meus prêmios” e clicar na premiação correspondente. O repasse pode ser feito via conta do Banrisul ou via Pix para outras instituições, desde que a chave seja CPF. O depósito não é feito na hora, mas, uma vez solicitado, o valor está garantido.
Quem ganha?
São premiadas todas as pessoas inscritas no programa Nota Fiscal Gaúcha que solicitam a inclusão do seu CPF em notas fiscais de compras realizadas no trimestre correspondente. O total devolvido varia conforme o número de documentos fiscais e o valor de cada um.
Para que o prêmio fique disponível para retirada, é preciso que seja de R$ 1 ou superior. Caso seja inferior, o valor fica acumulado para a próxima rodada.
Vantagens do NFG
Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, busca fazer com que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, o que contribui para combater a concorrência desleal e a informalidade.
Os cidadãos participantes podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:
Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom