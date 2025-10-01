Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cashback do Nota Fiscal Gaúcha ainda tem R$ 17 milhões aguardando resgate, e prazo termina no dia 29

Quem é participante do Nota Fiscal Gaúcha (NFG) deve ficar atento, pois pode ter valores a receber. Mais de R$ 17 milhões do Receita Certa ainda nã...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/10/2025 às 12h18
Cashback do Nota Fiscal Gaúcha ainda tem R$ 17 milhões aguardando resgate, e prazo termina no dia 29
-

Quem é participante do Nota Fiscal Gaúcha (NFG) deve ficar atento, pois pode ter valores a receber. Mais de R$ 17 milhões do Receita Certa ainda não foram resgatados por 1,8 milhão de pessoas. O prazo para fazer a solicitação do prêmio vai até 29 de outubro – depois disso, o recurso fica indisponível e retorna para o orçamento do programa.

O Receita Certa, considerado a modalidade de cashback do NFG, devolve à população parte do ICMS sempre que há crescimento real da arrecadação no comércio varejista em relação ao mesmo período do ano anterior. Os cálculos são trimestrais – esse é referente aos primeiros três meses de 2025.

No total, foram disponibilizados R$ 39,9 milhões . O prêmio mais alto é de R$ 40,17, conquistado por 91,2 mil pessoas.

Os ganhadores devem fazer o resgate via site ou aplicativo do NFG . Basta fazer login, acessar a seção “Meus prêmios” e clicar na premiação correspondente. O repasse pode ser feito via conta do Banrisul ou via Pix para outras instituições, desde que a chave seja CPF. O depósito não é feito na hora, mas, uma vez solicitado, o valor está garantido.

Quem ganha?

São premiadas todas as pessoas inscritas no programa Nota Fiscal Gaúcha que solicitam a inclusão do seu CPF em notas fiscais de compras realizadas no trimestre correspondente. O total devolvido varia conforme o número de documentos fiscais e o valor de cada um.

Para que o prêmio fique disponível para retirada, é preciso que seja de R$ 1 ou superior. Caso seja inferior, o valor fica acumulado para a próxima rodada.

Vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, busca fazer com que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, o que contribui para combater a concorrência desleal e a informalidade.

Os cidadãos participantes podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:

  • Sorteios mensais:ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.
  • Receita da Sorte:distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.
  • Receita Certa:distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.
  • Bom Cidadão:é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.
  • Repasse a entidades:na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Cachoeira do Sul recebeu o projeto piloto do Programa Terra - Eu sou Cohab no final de agosto -Foto: Ascom Sehab
Habitação Há 1 minuto

Governo do Estado e parceiros iniciam os mutirões do Projeto Terra - Eu sou Cohab na região da Fronteira Oeste

Bagé, Santana do Livramento e Uruguaiana serão as primeiras cidades que receberão, nos dias 3 e 4 de outubro, o mutirão de regularização fundiária ...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Cadastro reserva do CPNU1 será chamado muito em breve, diz ministra

Esther Dweck falou hoje durante programa Bom Dia, Ministra

 As ações envolveram cargas irregulares de vidros e de granitos -Foto: Divulgação Ascom/Sefaz
Fazenda Há 4 horas

Operações no Posto Fiscal Passo do Socorro, em Vacaria, apontam novas irregularidades em cargas de vidros e granitos

A Receita Estadual, por meio do Posto Fiscal Passo do Socorro (PPS) da Delegacia do Trânsito de Mercadorias (15ª DRE – DTM), em Vacaria, realizou d...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

CNU 2025: candidatos devem consultar locais de prova com antecedência

Portões fecham meia hora antes do horário previsto para a aplicação
Geral Há 13 horas

Concurso 2921: Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Dezenas sorteadas foram 09 -12 - 14 - 16 - 26 - 36

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
82% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Mário Damazio e Leonardo Buccini apresentam o Invest Dicas’T
Senado Federal Há 14 minutos

Estatuto do Pantanal agora é lei
Senado Federal Há 14 minutos

Lula sanciona lei de incentivo à doação de alimentos
Tecnologia Há 29 minutos

Brasil participa novamente no NASA Space Apps Challenge 2025
Senado Federal Há 29 minutos

Projeto que permite a taxista transferir sua outorga vai à Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,17%
Euro
R$ 6,25 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 663,972,27 +2,71%
Ibovespa
145,489,70 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias