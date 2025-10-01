Quarta, 01 de Outubro de 2025
Adolescente apreendido por homicídio confessa tentativa de atropelar padrasto

Jovem detido em Santana do Livramento admitiu que tentou matar o companheiro da mãe em Palmeira das Missões, mas não conseguiu consumar o crime.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes - Jornalismo RP / Marcel Horowitz - Correio do Povo
01/10/2025 às 10h53 Atualizada em 01/10/2025 às 11h04
(Foto: Reprodução)

Um adolescente apreendido pela Polícia Civil nessa terça-feira (30) após confessar um ato infracional análogo ao homicídio em Santana do Livramento, também admitiu as autoridades que tentou atropelar seu padrasto em Palmeira das Missões.

Segundo informações do delegado Adriano Linhares, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Santana do Livramento, o adolescente, após a morte de seu pai, ele teria tentado atropelar seu padrasto na cidade de Palmeira das Missões, porém, não o conseguiu, somente o atingindo de raspão, sem gerar ferimentos.

"Se pudesse, esse adolescente também teria matado o padrasto, o que só não ocorreu porque ele não conseguiu passar com o carro por cima do homem. Não sabemos o que pode ter provocado esse comportamento. Aparentemente, eles não tinham brigado e nem se envolvido em qualquer tipo de desavença”, pontuou o delegado em entrevista.

O Caso

A Polícia Civil apontou que o assassinato ocorreu no dia 6 de setembro, quando o homem, identificado como Mauro Kiper Miotti, de 56 anos, foi atingido por um disparo de espingarda na nuca. O crime teria sido motivado em função da herança de uma borracharia, que fica na avenida João Goulart e que era propriedade da vítima. A arma utilizada no crime não foi encontrada. O caso foi notificado as autoridades somente no dia 18 de setembro, quando foi feito um boletim de desaparecimento por uma das filhas da vítima.

Denuncias anônimas levaram a identificação do suspeito, que confessou a autoria do crime e também a tentativa de atropelamento em Palmeira das Missões. O jovem indicou aos policiais que o corpo do pai estava na localidade do Rincão da Bolsa, no interior de Santana do Livramento. Ali, no solo de um matagal, foi encontrada a vítima, em estágio avançado de decomposição. Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos como cúmplices. Eles vão responder por ocultação de cadáver e corrupção de menores.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
