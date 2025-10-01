Dois homens são presos por tentativa de homicídio em Chiapetta

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Chiapetta, com apoio das Delegacias de Tenente Portela, Coronel Bicaco, Santo Augusto e Campo Novo, cumpriu, nesta quarta-feira (01/10), dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto.

As ordens judiciais têm relação com uma ocorrência de homicídio tentado, registrada após uma briga generalizada na cidade de Chiapetta, na madrugada do último dia 13 de setembro de 2025.

De acordo com as investigações, durante o confronto, que envolveu diversas pessoas, duas vítimas sofreram ferimentos graves e precisaram de atendimento médico.

A apuração conduzida pela Polícia Civil apontou a participação dos dois indivíduos presos como autores das agressões que configuraram a tentativa de homicídio.

Os suspeitos foram localizados no próprio município e encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em seguida, foram conduzidos ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.