Homem é baleado em emboscada em Santa Rosa

Uma tentativa de homicídio foi registrada no fim da tarde desta terça-feira (30) em Santa Rosa, no Noroeste gaúcho. O caso ocorreu por volta das 17h30, na Rua Pedro Schwertz, no bairro Cruzeiro.

A vítima, um homem de 51 anos, natural de Cândido Godói e residente em Santa Rosa, foi surpreendida ao deixar o trabalho. Dois criminosos encapuzados se aproximaram e efetuaram disparos pelas costas. O homem foi rapidamente socorrido e encaminhado ao Hospital Vida e Saúde, onde passou por cirurgia.

Testemunhas relataram que os suspeitos fugiram em um automóvel Peugeot, com a placa encoberta para dificultar a identificação. Pouco antes do ataque, uma pessoa havia ido até a empresa em que a vítima trabalhava para confirmar o endereço, o que levanta suspeitas de planejamento prévio.