Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Operações no Posto Fiscal Passo do Socorro, em Vacaria, apontam novas irregularidades em cargas de vidros e granitos

A Receita Estadual, por meio do Posto Fiscal Passo do Socorro (PPS) da Delegacia do Trânsito de Mercadorias (15ª DRE – DTM), em Vacaria, realizou d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/10/2025 às 08h53
Operações no Posto Fiscal Passo do Socorro, em Vacaria, apontam novas irregularidades em cargas de vidros e granitos
As ações envolveram cargas irregulares de vidros e de granitos -Foto: Divulgação Ascom/Sefaz

A Receita Estadual, por meio do Posto Fiscal Passo do Socorro (PPS) da Delegacia do Trânsito de Mercadorias (15ª DRE – DTM), em Vacaria, realizou duas operações de monitoramento que resultaram na identificação de mercadorias sem documentação fiscal adequada na última semana. As ações envolveram cargas irregulares de vidros e de granitos, e somaram mais de R$ 210 mil em valores devidos ao Estado, incluindo ICMS e multa.

As empresas que foram alvo das ações já vinham sendo monitoradas nas últimas semanas pelas equipes da Receita Estadual. Elas apresentavam indícios de irregularidade recorrentes na circulação de mercadorias no Rio Grande do Sul.

Na primeira ocorrência, registrada no km 124 da BR-285, em Vacaria, foi abordado um caminhão carregado de vidros, proveniente de Sananduva, na Região Norte, e destinado a diversos contribuintes gaúchos. Como a carga não possuía documentação fiscal idônea, o veículo foi encaminhado ao PPS para conferência detalhada. O valor das mercadorias foi estimado em R$ 170 mil, resultando em aproximadamente R$ 60 mil devidos.

Já a segunda ocorrência, realizada no próprio PPS, envolveu um caminhão que transportava granitos. O monitoramento prévio realizado pela Receita Estadual mostrou indícios de irregularidades das mercadorias e um trajeto incompatível com o discriminado nos documentos fiscais. Com isso, foi estruturada uma operação para abordagem do veículo no Posto Fiscal e a conferência física confirmou os indícios. As mercadorias foram avaliadas em R$ 440 mil, com cerca de R$ 150 mil em valores devidos ao Estado.

Importância das ações

Os esforços de monitoramento e as ações ostensivas no trânsito contribuem para o aumento da percepção de risco e para que as empresas busquem atuar de forma regular, trazendo também ganhos indiretos em termos de arrecadação, que vão além dos termos de infração lavrados. Por meio do cruzamento de dados e de ações preditivas, as abordagens da 15ª DRE – DTM têm se tornado cada vez mais assertivas, com operações voltadas a abordar, nos postos fiscais e em todo o território gaúcho, veículos que apresentam indícios de irregularidades verificados previamente nos sistemas de inteligência fiscal.


Receita 2030+ e fiscalização do trânsito de mercadorias

As ações integram os esforços da Receita Estadual dentro da agenda Receita 2030+ , que busca modernizar a administração tributária gaúcha e fortalecer a conformidade fiscal. O objetivo é promover um ambiente de negócios mais justo e competitivo, garantindo a arrecadação devida e estimulando a regularidade das operações comerciais no Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Cachoeira do Sul recebeu o projeto piloto do Programa Terra - Eu sou Cohab no final de agosto -Foto: Ascom Sehab
Habitação Há 22 segundos

Governo do Estado e parceiros iniciam os mutirões do Projeto Terra - Eu sou Cohab na região da Fronteira Oeste

Bagé, Santana do Livramento e Uruguaiana serão as primeiras cidades que receberão, nos dias 3 e 4 de outubro, o mutirão de regularização fundiária ...

 -
Fazenda Há 30 minutos

Cashback do Nota Fiscal Gaúcha ainda tem R$ 17 milhões aguardando resgate, e prazo termina no dia 29

Quem é participante do Nota Fiscal Gaúcha (NFG) deve ficar atento, pois pode ter valores a receber. Mais de R$ 17 milhões do Receita Certa ainda nã...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Cadastro reserva do CPNU1 será chamado muito em breve, diz ministra

Esther Dweck falou hoje durante programa Bom Dia, Ministra

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

CNU 2025: candidatos devem consultar locais de prova com antecedência

Portões fecham meia hora antes do horário previsto para a aplicação
Geral Há 13 horas

Concurso 2921: Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Dezenas sorteadas foram 09 -12 - 14 - 16 - 26 - 36

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
82% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Mário Damazio e Leonardo Buccini apresentam o Invest Dicas’T
Senado Federal Há 14 minutos

Estatuto do Pantanal agora é lei
Senado Federal Há 14 minutos

Lula sanciona lei de incentivo à doação de alimentos
Tecnologia Há 29 minutos

Brasil participa novamente no NASA Space Apps Challenge 2025
Senado Federal Há 29 minutos

Projeto que permite a taxista transferir sua outorga vai à Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,17%
Euro
R$ 6,25 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 663,972,27 +2,71%
Ibovespa
145,489,70 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias