Potencial econômico do turismo religioso é tema de audiência nesta quarta

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realizará, nesta quarta-feira (1º), audiência pública sobre o potencial do turismo religioso na valorização cultural e no desenvolvimento local.
O debate será realizado às 14h15, no plenário 5.
A reunião foi solicitada pela deputada Simone Marquetto (MDB-SP) para discutir os desafios e as potencialidades do segmento. Segundo ela, o turismo religioso:
Aumento do setor
“O turismo religioso é uma das mais antigas formas de deslocamento humano com fins não econômicos, e no Brasil essa prática ganhou proporções significativas ao longo das últimas décadas", afirma Simone.
"Romarias, peregrinações e festas religiosas atraem milhões de pessoas anualmente, movimentando diversos setores da economia, especialmente nos municípios de pequeno e médio porte”, acrescenta a deputada.