Mega apreensão da Força Tática desmonta esquema em Passo Fundo

Na noite de terça-feira (30), uma ação incisiva da Força Tática do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon) resultou na prisão de um jovem de 20 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em Passo Fundo.
Durante patrulhamento no bairro São Roque, os policiais abordaram um veículo suspeito. No interior, localizaram porções de drogas, dinheiro e um rádio comunicador sintonizado na frequência da Brigada Militar.
As diligências se estenderam até a residência do suspeito, onde os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e armamentos. Foram apreendidos:
-
13 tabletes e outras porções de maconha (aprox. 11 kg);
-
19 porções e uma porção maior de cocaína;
-
12 comprimidos de ecstasy;
-
R$ 110,00 em dinheiro;
-
Pistola G2C calibre 9 mm (nº ABJ686941);
-
15 munições calibre 9 mm;
-
Simulacro de pistola;
-
Carregador com 12 munições e outro ProMag com capacidade para 30;
-
Balança de precisão;
-
Rádio Baofeng e base;
-
Faca marca SG;
-
Dois celulares.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e autuado em flagrante.