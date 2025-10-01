Mega apreensão da Força Tática desmonta esquema em Passo Fundo

Na noite de terça-feira (30), uma ação incisiva da Força Tática do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon) resultou na prisão de um jovem de 20 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em Passo Fundo.

Durante patrulhamento no bairro São Roque, os policiais abordaram um veículo suspeito. No interior, localizaram porções de drogas, dinheiro e um rádio comunicador sintonizado na frequência da Brigada Militar.

As diligências se estenderam até a residência do suspeito, onde os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e armamentos. Foram apreendidos:

13 tabletes e outras porções de maconha (aprox. 11 kg);

19 porções e uma porção maior de cocaína;

12 comprimidos de ecstasy;

R$ 110,00 em dinheiro;

Pistola G2C calibre 9 mm (nº ABJ686941);

15 munições calibre 9 mm;

Simulacro de pistola;

Carregador com 12 munições e outro ProMag com capacidade para 30;

Balança de precisão;

Rádio Baofeng e base;

Faca marca SG;

Dois celulares.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e autuado em flagrante.