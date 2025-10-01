Quarta, 01 de Outubro de 2025
Mega apreensão da Força Tática desmonta esquema em Passo Fundo

Homem de 20 anos é preso com drogas, arma, munições e rádio na frequência da Brigada Militar, em Passo Fundo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações MB Notícias
01/10/2025 às 07h43 Atualizada em 01/10/2025 às 10h37
Mega apreensão da Força Tática desmonta esquema em Passo Fundo
(Foto: Divulgação/ MB Notícias)

Na noite de terça-feira (30), uma ação incisiva da Força Tática do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon) resultou na prisão de um jovem de 20 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em Passo Fundo.

Durante patrulhamento no bairro São Roque, os policiais abordaram um veículo suspeito. No interior, localizaram porções de drogas, dinheiro e um rádio comunicador sintonizado na frequência da Brigada Militar.

As diligências se estenderam até a residência do suspeito, onde os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e armamentos. Foram apreendidos:

  • 13 tabletes e outras porções de maconha (aprox. 11 kg);

  • 19 porções e uma porção maior de cocaína;

  • 12 comprimidos de ecstasy;

  • R$ 110,00 em dinheiro;

  • Pistola G2C calibre 9 mm (nº ABJ686941);

  • 15 munições calibre 9 mm;

  • Simulacro de pistola;

  • Carregador com 12 munições e outro ProMag com capacidade para 30;

  • Balança de precisão;

  • Rádio Baofeng e base;

  • Faca marca SG;

  • Dois celulares.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) e autuado em flagrante.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
