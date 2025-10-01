Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Concurso 2921: Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Dezenas sorteadas foram 09 -12 - 14 - 16 - 26 - 36

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/10/2025 às 00h17

O concurso 2921 da Mega-Sena não teve ganhador nesta terça-feira (30) e o prêmio acumulou para R$ 7,5 milhões.

Os números sorteados foram: 09 -12 - 14 - 16 - 26 - 36

A quina teve 32 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 32.378,25. Outras 2.240 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 762,43 cada.

O próximo sorteio será na quinta-feira (2).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Trabalho qualificado nas unidades prisionais gaúchas mais que dobrou, desde 2019, no governo Leite -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 7 horas

Governo do Estado inaugura linha de produção calçadista dentro da Penitenciária Estadual de Charqueadas II

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal, inaugurou na terça-feira (30/9) a nova li...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Anac orienta passageiros que perderam voos no Santos Dumont

Derramamento de óleo numa das pistas impede pousos e decolagens

 -
Desenvolvimento Há 8 horas

Novo Passe Livre Estudantil é aprovado na Assembleia e amplia número de beneficiados

O governo do Estado obteve a aprovação, nesta terça-feira (30/9), na Assembleia Legislativa, do projeto de lei elaborado para modernizar o Programa...

 A titular da Sefaz, Pricilla Santana, explicou que, apesar do pagamento recorde, ainda há cerca de R$ 17 bilhões a quitar -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 8 horas

Medidas do governo estadual garantem R$ 2 bilhões em pagamentos de precatórios até agosto

Nos dois primeiros quadrimestres de 2025, houve resultados fiscais positivos para as finanças públicas gaúchas, apoiados por receitas do Refaz Reco...

 Objetivo da ação é oferecer segurança habitacional a quem foi afetado pelas chuvas -Foto: Ascom Sehab
Habitação Há 8 horas

Programa Porta de Entrada - Entidades Rurais entrega 227 moradias a agricultores ao longo de setembro

O Programa Porta de Entrada - Entidades Rurais entregou, ao longo de setembro, as primeiras 227 casas, em 26 municípios, a agricultores que perdera...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
0.74 km/h Vento
99% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Câmara Há 1 hora

Lei que altera contagem de prazo para a inelegibilidade é sancionada com vetos
Câmara Há 1 hora

Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização
Senado Federal Há 2 horas

Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023
Senado Federal Há 2 horas

Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Senado Federal Há 2 horas

Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 0,00%
Euro
R$ 6,24 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,023,66 +0,11%
Ibovespa
146,237,02 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias