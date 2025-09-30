Terça, 30 de Setembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
STF tem maioria para manter número de deputados nas eleições de 2026

Ministro Fux manteve o mesmo número de deputados das eleições de 2022

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/09/2025 às 20h37
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta terça-feira (30) maioria de votos para referendar a liminar do ministro Luiz Fux que manteve o mesmo número de deputados das eleições de 2022 nas eleições de 2026.

Ontem (29), Fux atendeu ao pedido do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), para que as alterações no número de deputados federais – de 513 para 531 – ou qualquer normatização que pudesse advir do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sejam aplicáveis somente a partir das eleições de 2030.

Após a decisão, Fux enviou ao plenário virtual da Corte sua decisão para ser referendada pelos demais ministros.

Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Dias Toffoli votaram para manter a decisão de Fux.

A votação virtual do caso será encerrada nesta quarta-feira (1°).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
17° Sensação
0.72 km/h Vento
98% Umidade
100% (41.74mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
22° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
30° 15°
Domingo
24° 16°
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,07%
Euro
R$ 6,24 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 642,729,21 -0,20%
Ibovespa
146,237,02 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
