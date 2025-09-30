Terça, 30 de Setembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas

A licença-maternidade e o salário-maternidade passam a ter regras mais flexíveis em situações de complicações médicas relacionadas ao parto. É o qu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
30/09/2025 às 16h58
Lei amplia licença-maternidade após internações prolongadas
A lei permite a prorrogação dos benefícios em até 120 dias após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido - Foto: Cláudio Santos/Agência Pará

A licença-maternidade e o salário-maternidade passam a ter regras mais flexíveis em situações de complicações médicas relacionadas ao parto. É o que estabelece a Lei 15.222, de 2025, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada noDiário Oficial da União desta terça-feira (30). A norma permite a prorrogação dos benefícios em até 120 dias após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido, quando houver internações que ultrapassem duas semanas.

A proposta tem origem no PL 386/2023 , de autoria da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), sancionado durante a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em Brasília. No Senado, o projeto tramitou pelas Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS), onde teve votação final .

Pelo texto, em caso de internação prolongada, a licença-maternidade poderá se estender por até 120 dias após a alta, descontado o tempo de repouso anterior ao parto. O salário-maternidade seguirá a mesma regra: será pago durante todo o período de hospitalização da mãe ou do bebê e por mais 120 dias após a alta.

A iniciativa atende a uma realidade que atinge milhares de famílias. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 340 mil nascimentos prematuros todos os anos — o equivalente a 931 partos por dia. Nessas situações, o tempo de internação em unidades de terapia intensiva neonatal reduzia, até agora, o período de convivência da mãe com o filho após a alta hospitalar.

Para a senadora Damares Alves, a medida reforça o princípio constitucional da prioridade absoluta às crianças.

“É imperioso reconhecer o direito de proteção das crianças prematuras (e de suas mães), que demandam mais atenção mesmo ao terem alta, vezes superior ao período de licença maternidade, haja vista o tempo de permanência no hospital ser descontado do período da licença”, justifica a autora.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 27 minutos

Humberto comemora retomada da Conferência de Políticas para Mulheres

O senador Humberto Costa (PT-PE) celebrou nesta terça-feira (30) a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Ele classific...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 47 minutos

Bittar critica esquema de fraudes no INSS e seu impacto sobre beneficiários do Norte

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), o senador Márcio Bittar (PL-AC) criticou o que classificou como um dos maiores escândalos de...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Rodrigues celebra 37 anos de Roraima e projeta novo ciclo de desenvolvimento

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (30), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) celebrou os 37 anos de criação do estado de Roraima. O par...

 Humberto, na sessão deliberativa desta terça-feira, foi o relator - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Plenário aprova acordo da ONU sobre diversidade biológica em alto mar

O Plenário do Senado ratificou nesta terça-feira (30) o acordo no marco da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar relativo à conservaçã...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Paim celebra avanço da PEC que reduz jornada de trabalho

O senador Paulo Paim (PT-RS), primeiro signatário da PEC 148/2015 que propõe a redução da jornada de trabalho, celebrou nesta terça-feira (30) a en...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 20°
18° Sensação
3.3 km/h Vento
95% Umidade
100% (41.74mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
22° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
30° 15°
Domingo
24° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova extinção do cargo efetivo de técnico em serviços paramédicos; votações de hoje são encerradas
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova regime de urgência para oito projetos de lei
Justiça Há 9 minutos

PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais
Direitos Humanos Há 9 minutos

Governo define regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio
Sociedade Há 25 minutos

Credicom faz ação de doação de sangue com Hemoninas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,05%
Euro
R$ 6,24 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 647,070,23 +0,46%
Ibovespa
146,237,02 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias