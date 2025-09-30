Terça, 30 de Setembro de 2025
Incêndio em veículo mobiliza Corpo de Bombeiros em Frederico Westphalen

Apesar da intensidade do fogo e dos danos materiais, não houve registro de feridos.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Grupo Chirú
30/09/2025 às 16h29
Incêndio em veículo mobiliza Corpo de Bombeiros em Frederico Westphalen
Fotos: Divulgação Redes Sociais

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen foi acionada às 5h57 desta terça-feira (30) para atender a uma ocorrência de incêndio em veículo. O caso aconteceu em uma garagem localizada na rua Miguel Couto, no bairro Aparecida.

De acordo com a corporação, o fogo teria iniciado em um carro estacionado e, rapidamente, se espalhou pelo espaço, atingindo parte do andar da garagem. As chamas foram controladas cerca de duas horas após o chamado, evitando que o incêndio se propagasse para outros imóveis próximos.

Apesar da intensidade do fogo e dos danos materiais, não houve registro de feridos. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar as causas do incidente.

