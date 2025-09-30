Terça, 30 de Setembro de 2025
Comissão debate desafios e direitos da juventude trans

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (2) para discutir os ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/09/2025 às 15h28
Comissão debate desafios e direitos da juventude trans
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (2) para discutir os desafios e direitos da juventude trans. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 9, e será interativo.

A audiência foi proposta pela deputada Erika Kokay (PT-DF). Ela afirma que jovens trans e travestis estão entre os grupos mais vulneráveis do país, sendo vítimas recorrentes de violência, exclusão escolar, desemprego e discriminação.

“A juventude trans demanda ações específicas e urgentes que promovam inclusão, proteção e acolhimento em todas as esferas sociais”, afirma Erika Kokay.

A deputada ressalta que as juventudes trans enfrentam uma série de barreiras sociais, institucionais e culturais que dificultam o pleno exercício de seus direitos fundamentais, como acesso a educação, saúde, trabalho e segurança.

"O Estado brasileiro ainda falha em garantir políticas públicas efetivas para assegurar uma transição segura, cidadania plena e respeito à identidade de gênero de adolescentes e jovens trans", comenta Erika Kokay.

