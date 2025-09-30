Comissão debate políticas públicas para distúrbios do sono

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (2) audiência pública para discutir a implementação de políticas públicas voltadas aos distúrbios do sono, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O debate foi solicitado pela deputada Flávia Morais (PDT-GO) e pelos deputados Geraldo Resende (PSDB-MS) e Bruno Ganem (Pode-SP). A audiência será realizada às 10 horas, no plenário 7, e contará com participação interativa.

Para os deputados que pediram o debate, a importância do sono até hoje é muitas vezes negligenciada. "O sono desempenha papel primordial na regulação do sistema nervoso, bem como nas funções do corpo e da mente humana", argumentam.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já classifica os distúrbios relacionados ao sono como uma epidemia global, que prejudica a qualidade de vida de aproximadamente 40 a 45% da população mundial. O cenário no Brasil se apresenta ainda mais grave, segundo os autores do requerimento para realização da audiência.

"O país figura entre as dez nações com maior número de pessoas com Apneia Obstrutiva do Sono (AOS). Além disso, aproximadamente 33% da população nacional apresentam quadro de insônia, o que gera alto custo social", observam.