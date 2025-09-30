Cancelado debate sobre andamento de obras de contorno viário em Arcos (MG)

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados cancelou a reunião que faria nesta terça-feira (30) sobre o planejamento e as obras do Contorno Viário da Rodovia Federal BR-354, no município de Arcos, em Minas Gerais. O debate ainda não foi remarcado.

A reunião havia sido solicitada pelo presidente da comissão, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG). O parlamentar afirma que a cidade de Arcos fica em um ponto estratégico para o escoamento de produção e tráfego rodoviário e sofre com vias urbanas sobrecarregadas pelo intenso fluxo de veículos.

A construção do contorno visa desviar o tráfego pesado do centro urbano e melhorar a fluidez e segurança da rodovia.