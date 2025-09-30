Definidas as datas da eleição para cacicado da T.I. Guarita

A Comissão Eleitoral Indígena divulgou o cronograma oficial das eleições para cacicado da Terra Indígena Guarita.

O processo tem como base a Constituição Federal e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, garantindo autonomia às comunidades.

A comissão é formada por representantes de todas as aldeias, escolhidos de forma democrática.

O presidente é Ricardo Chojrej Sales, tendo Cerilo Joaquim como vice, Marcos Amaral como 1º secretário e Diana Sales como 2ª secretária.

O calendário prevê a inscrição das chapas de 2 a 6 de novembro, com homologação no dia 7.

A campanha eleitoral terá início em 14 de novembro, com reuniões de orientação aos candidatos antes do pleito.

A votação está marcada para 14 de dezembro, com resultado divulgado no mesmo dia.

A posse oficial do novo cacique ocorrerá em 1º de janeiro de 2026.

A comissão destaca a importância da participação de toda a comunidade indígena.

O processo eleitoral reforça a transparência e o respeito à autonomia do povo da Guarita.







