Definidas as datas da eleição para cacicado da T.I. Guarita

A Comissão Eleitoral Indígena divulgou o cronograma oficial das eleições para cacicado da Terra Indígena Guarita.
O processo tem como base a Constituição Federal e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, garantindo autonomia às comunidades.
A comissão é formada por representantes de todas as aldeias, escolhidos de forma democrática.
O presidente é Ricardo Chojrej Sales, tendo Cerilo Joaquim como vice, Marcos Amaral como 1º secretário e Diana Sales como 2ª secretária.
O calendário prevê a inscrição das chapas de 2 a 6 de novembro, com homologação no dia 7.
A campanha eleitoral terá início em 14 de novembro, com reuniões de orientação aos candidatos antes do pleito.
A votação está marcada para 14 de dezembro, com resultado divulgado no mesmo dia.
A posse oficial do novo cacique ocorrerá em 1º de janeiro de 2026.
A comissão destaca a importância da participação de toda a comunidade indígena.
O processo eleitoral reforça a transparência e o respeito à autonomia do povo da Guarita.