Nova lei cria sistema nacional de informações sobre a primeira infância

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na segunda-feira (29) a Lei 15.220/25 , que cria o sistema nacional de informações sobre o desenvolvimento integral da primeira infância.

O texto, que altera o Marco Legal da Primeira Infância , prevê que o sistema nacional deverá integrar bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência e proteção social. A ideia é permitir o diagnóstico de problemas e a busca por soluções para a falta de creches e outros serviços direcionados à primeira infância.

A norma surgiu do Projeto de Lei 1533/24, do senador Jader Barbalho (MDB-PA), aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Na Câmara, a proposta foi relatada pela deputada Silvye Alves (União-GO). "A unificação de dados sobre a primeira infância tem o potencial de transformar a forma como as políticas públicas são elaboradas e executadas", afirmou a parlamentar.