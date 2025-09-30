Terça, 30 de Setembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Eduardo Leite investe R$ 49 milhões em obras no Litoral Norte desde 2023

Desde 2023, o governo do Estado destinou mais de R$ 49 milhões para a recuperação de escolas e para a construção de prédios públicos no Litoral Nor...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/09/2025 às 11h42
Governo Eduardo Leite investe R$ 49 milhões em obras no Litoral Norte desde 2023
Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório com aporte de R$ 27,3 milhões e 60 vagas para ressocialização de adolescentes -Foto: Marcelo Nadal/SOP

Desde 2023, o governo do Estado destinou mais de R$ 49 milhões para a recuperação de escolas e para a construção de prédios públicos no Litoral Norte, conforme classificação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). As obras contemplam demandas concluídas, em andamento e em fase de contratação, todas sob fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Do total, R$ 17,5 milhões foram aplicados em prédios da Rede Estadual de Ensino. Nas áreas da segurança e da administração pública, os investimentos somam R$ 31,4 milhões, distribuídos em oito demandas entre concluídas, em execução e em contratação. O governo do Estado está presente no Litoral Norte.

Um dos destaques é a construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Osório, projetado para oferecer um espaço adequado ao acolhimento e à ressocialização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Com aporte de R$ 27,3 milhões e área construída de mais de 4 mil metros quadrados, quando entrar em operação terá capacidade para 60 vagas, tornando-se o maior investimento da região. A obra permitirá que os jovens infratores permaneçam próximos de suas famílias, já que hoje são encaminhados para Porto Alegre.

Estão em fase de contratação a obra da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (R$ 36,8 mil), a construção da sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (R$ 100,9 mil) e a reforma do Posto Fiscal de Torres (R$ 55,7 mil).

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. No primeiro ano da atual gestão, em 2023, em obras concluídas em escolas foram investidos R$ 220,7 mil. Desde então, os valores vêm crescendo: R$ 1,6 milhão em 2024 e R$ 712,1 mil nos nove primeiros meses de 2025.

Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo recebe R$ 8,3 milhões de investimento em infraestrutura como módulos escolares -Foto: Marcelo Nadal/SOP
Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo recebe R$ 8,3 milhões de investimento em infraestrutura como módulos escolares -Foto: Marcelo Nadal/SOP

Capão da Canoa concentra o maior investimento em infraestrutura educacional, com R$ 8,3 milhões direcionados à Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo, a segunda maior localizada no município, com 1.027 estudantes. Antes, a instituição enfrentava a falta de espaço físico para o atendimento e o aumento da demanda de alunos. Agora, com as ampliações, a situação mudará: o local receberá módulos escolares no sistemaoff-site,método construtivo em que as partes da estrutura são pré-fabricadas em ambiente industrial e depois montadas no local.

Atualmente, estão em execução 14 obras em 11 escolas no Litoral Norte, somando R$ 13,2 milhões. Outras nove já foram concluídas em sete escolas, com aporte de R$ 2,5 milhões, e mais duas estão em fase de contratação, com previsão de R$ 1,7 milhão em investimento.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Vigilância Sanitária de SP emite alerta sobre contaminação por metanol

Secretaria orienta profissionais de saúde sobre sintomas de ingestão

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

PF investiga ligação de intoxicação por metanol com crime organizado

Corporação fará trabalho integrado com Polícia Civil paulista

 (Foto: Agencia RBS/ Divulgação GZH)
Comunidade Indígena Há 3 horas

Definidas as datas da eleição para cacicado da T.I. Guarita

Comissão Eleitoral confirma cronograma com votação marcada para 14 de dezembro e posse em janeiro de 2026

 Centro de Atendimento Socioeducativo de Osório com aporte de R$ 27,3 milhões e 60 vagas para ressocialização de adolescentes -Foto: Marcelo Nadal/SOP
Obras Há 3 horas

Governado Eduardo Leite investe R$ 49 milhões em obras no Litoral Norte desde 2023

Desde 2023, o governo do Estado destinou mais de R$ 49 milhões para a recuperação de escolas e para a construção de prédios públicos no Litoral Nor...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país

Seleção foi marcada pela diversidade

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 20°
18° Sensação
1.45 km/h Vento
98% Umidade
100% (41.74mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
22° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
30° 15°
Domingo
24° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 15 minutos

Revogação da lei da alienação parental é tema de novo debate na Câmara
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova programa de formação para jovens aprendizes na administração federal
Câmara Há 35 minutos

Comissão especial realiza novo debate sobre fundo para inclusão social de pretos e pardos
Câmara Há 35 minutos

Motta lança programa de modernização da TV Câmara, que prevê maior participação dos cidadãos
Política Há 50 minutos

Presidente de associação é preso em CPMI do INSS por suposta mentira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,06%
Euro
R$ 6,25 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 638,945,38 -0,80%
Ibovespa
146,034,34 pts -0.2%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias