Governo Eduardo Leite investe R$ 49 milhões em obras no Litoral Norte desde 2023

Desde 2023, o governo do Estado destinou mais de R$ 49 milhões para a recuperação de escolas e para a construção de prédios públicos no Litoral Norte, conforme classificação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). As obras contemplam demandas concluídas, em andamento e em fase de contratação, todas sob fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

Do total, R$ 17,5 milhões foram aplicados em prédios da Rede Estadual de Ensino. Nas áreas da segurança e da administração pública, os investimentos somam R$ 31,4 milhões, distribuídos em oito demandas entre concluídas, em execução e em contratação. O governo do Estado está presente no Litoral Norte.

Um dos destaques é a construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Osório, projetado para oferecer um espaço adequado ao acolhimento e à ressocialização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Com aporte de R$ 27,3 milhões e área construída de mais de 4 mil metros quadrados, quando entrar em operação terá capacidade para 60 vagas, tornando-se o maior investimento da região. A obra permitirá que os jovens infratores permaneçam próximos de suas famílias, já que hoje são encaminhados para Porto Alegre.

Estão em fase de contratação a obra da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (R$ 36,8 mil), a construção da sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (R$ 100,9 mil) e a reforma do Posto Fiscal de Torres (R$ 55,7 mil).

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. No primeiro ano da atual gestão, em 2023, em obras concluídas em escolas foram investidos R$ 220,7 mil. Desde então, os valores vêm crescendo: R$ 1,6 milhão em 2024 e R$ 712,1 mil nos nove primeiros meses de 2025.

Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo recebe R$ 8,3 milhões de investimento em infraestrutura como módulos escolares -Foto: Marcelo Nadal/SOP

Capão da Canoa concentra o maior investimento em infraestrutura educacional, com R$ 8,3 milhões direcionados à Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo, a segunda maior localizada no município, com 1.027 estudantes. Antes, a instituição enfrentava a falta de espaço físico para o atendimento e o aumento da demanda de alunos. Agora, com as ampliações, a situação mudará: o local receberá módulos escolares no sistemaoff-site,método construtivo em que as partes da estrutura são pré-fabricadas em ambiente industrial e depois montadas no local.

Atualmente, estão em execução 14 obras em 11 escolas no Litoral Norte, somando R$ 13,2 milhões. Outras nove já foram concluídas em sete escolas, com aporte de R$ 2,5 milhões, e mais duas estão em fase de contratação, com previsão de R$ 1,7 milhão em investimento.