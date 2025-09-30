Terça, 30 de Setembro de 2025
Caminhão carregado com madeira tomba na RSC-472 em Tenente Portela

Acidente ocorreu no km 12 da rodovia na manhã desta terça-feira (30); motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt/ Jornal Província
30/09/2025 às 11h29 Atualizada em 30/09/2025 às 11h54
(Foto: Marcelino Antunes / Jornal Província)

Por volta das 10h da manhã desta terça-feira (30), um caminhão Volvo FH, carregado com peças de madeira, tombou no km 12 da RSC-472, no município de Tenente Portela, no noroeste do Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender à ocorrência, que causou interdição parcial da pista.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar, o veículo estava sendo conduzido por um motorista que viajava sozinho. Após o tombamento, ele foi socorrido por pessoas que trafegavam pela rodovia no momento do acidente. Posteriormente, foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, sem ferimentos graves e sem risco à vida.

O caminhão sofreu danos significativos e a carga de madeira ficou espalhada na pista. O tráfego no local está fluindo em meia pista e está sendo controlado por agentes da Brigada Militar, que permanecem no trecho orientando os motoristas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado para prestar auxílio no local. Até o momento, não foram confirmadas as causas do acidente, e as autoridades seguem monitorando a situação para garantir a segurança viária.

A manutenção da meia pista e os danos ao veículo reforçam a necessidade de atenção redobrada dos condutores que trafegam pela região. Embora o acidente não tenha resultado em consequências graves para o motorista, o episódio evidencia os riscos de transporte de carga pesada em rodovias estaduais.

 
