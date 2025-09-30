Política Nacional das Artes é tema de debate na Câmara; assista

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promoveu debate sobre a criação de uma Política Nacional de Artes para, entre outras questões, definir os direitos trabalhistas dos trabalhadores do setor.

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ), uma das parlamentares que pediu a realização do encontro, afirmou que investir em arte é movimentar a economia e a inclusão social.

"A cultura é a alma do Brasil. É nela que se encontram nossas raízes, nossas diversidades", disse a parlamentar. "Mas a cultura não é apenas identidade, é desenvolvimento, cidadania e futuro. Quando o país investe em arte, ele não apenas preserva a memória, ele gera trabalho, movimenta a economia, promove inclusão social e fortalece a democracia."