Detento é encontrado morto no Instituto Penal de Santo Ângelo

Homem passou mal durante a noite, recebeu atendimento hospitalar e foi localizado sem vida em sua cela na manhã desta terça-feira.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Grupo Sepé
30/09/2025 às 10h07
(Foto: João Bernardi / Arquivo / Grupo Sepé)

Na manhã desta terça-feira, 30, por volta das 6h30, um homem apenado faleceu no Instituto Penal de Santo Ângelo. Conforme informações apuradas pelo Grupo Sepé, durante a noite o detento passou mal e foi conduzido ao Hospital Regional das Missões, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, retornou à unidade prisional.

Já pela manhã, ele foi encontrado sem vida em sua cela. O óbito foi constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acionada até o local. As circunstâncias da morte ainda estão em apuração.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
