Detento é encontrado morto no Instituto Penal de Santo Ângelo

Na manhã desta terça-feira, 30, por volta das 6h30, um homem apenado faleceu no Instituto Penal de Santo Ângelo. Conforme informações apuradas pelo Grupo Sepé, durante a noite o detento passou mal e foi conduzido ao Hospital Regional das Missões, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, retornou à unidade prisional.

Já pela manhã, ele foi encontrado sem vida em sua cela. O óbito foi constatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acionada até o local. As circunstâncias da morte ainda estão em apuração.