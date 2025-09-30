Terça, 30 de Setembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

EBC tem três jornalistas indicados ao prêmio Os 100 +Admirados

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país. Raissa Saraiva e Patrícia Serrão da Radioagência Nacional e Luciana Barreto da TV Br...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/09/2025 às 09h43
EBC tem três jornalistas indicados ao prêmio Os 100 +Admirados
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país. Raissa Saraiva e Patrícia Serrão da Radioagência Nacional e Luciana Barreto da TV Brasil foram escolhidas entre mais de 2,3 mil profissionais.

Raissa, editora da Rádioagência Nacional , uma das criadoras do podcast Vídeo Bula , comemorou o reconhecimento:

"Eu fico muito feliz em estar representando a EBC , a comunicação pública, mas mais ainda fico mais feliz por estar representando a comunidade rara, as pessoas com deficiência, com doenças raras, os neuro divergentes. Porque foi graças a eles que a gente chegou a essa premiação"

Patrícia Serrão, editora e também criadora do Vide Bula , destacou o espaço dado à diversidade:

"Eu acho importante esse prêmio porque reconheceu uma série de categorias diferentes, jornalistas de jornais do Sul, do Norte, do Nordeste, várias vozes da imprensa brasileira que não necessariamente estão sendo ouvidas. Nós tivemos o discurso dos vencedores sobre diversidade que também é sempre muito importante."

"Eu e a Raissa estarmos aqui como pessoas com doenças raras, PCDs, também é importante. Porque também é uma representatividade, que dá espaço, chama a atenção para causa. Acho que isso faz parte do jornalismo, especialmente do jornalismo público que é o que a gente faz", completou Patrícia.

A escolha foi feita a partir dos votos dos próprios colegas nas redações, assessorias de imprensa e agências de comunicação do Brasil inteiro. A votação foi feita em dois turnos.

Prêmio

O prêmio tem várias categorias e a seleção regional foi marcada pela presença de três mulheres negras no topo: Kátia Brasil, do Amazônia Real, ficou em primeiro lugar pela Região Norte, Dulcineia Novaes, repórter da Globo Paraná, pela Região Sul e pela Região Centro-oeste, Basília Rodrigues, da Abraji, que fez um discurso contundente contra o racismo nas redações:

"Ser jornalista é bom, mas tem suas dificuldades. Enfrentar um ambiente racista e mentiroso limita ou tira suas oportunidades. Enfrentar um ambiente racista e mentiroso que finge ser antirracista, que alimenta crises e se incomoda com sua presença, com seu brilho, com seu talento, é pior ainda. O jornalismo tem problemas enormes que vão muito além da inteligência artificial. Problemas antigos."

O prêmio de jornalista mais admirado do Brasil ficou com Caco Barcelos, da TV Globo, que fez uma defesa da reportagem. Segundo ele "um formato em extinção" e compartilhou o prêmio com outros colegas de profissião, entre eles o fotógrafo Paulo Pinto, da EBC .

O Prêmio os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros está na sua terceira edição. As duas primeiras ocorrera em 2014 e 2015. O prêmio foi recriado como parte das celebrações dos 30 anos do portal Jornalistas&Cia, que promove profissionais de texto e imagem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país

Seleção foi marcada pela diversidade

 -
Fazenda Há 2 horas

Prazo para recadastramento obrigatório de empresas na Receita Estadual se encerra nesta terça-feira (30)

O prazo para que empresas realizem o recadastramento anual obrigatório na Receita Estadual termina nesta terça-feira (30/9). Até o momento, 176,9 m...

 -
Planejamento Há 2 horas

Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul mantém média estável na última avaliação

O Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul (IMERS) registrou média de 63,55 em 2024, resultado próximo ao de 2023 (63,44). O cálculo é fei...

 (Foto: Sistema Província)
Investimento Há 2 horas

Corsan investe R$ 1 milhão para reduzir rompimentos na rede de água

Mais de 120 válvulas de alta tecnologia já foram instaladas em 61 municípios, incluindo áreas da Fronteira Oeste, Pampa, Noroeste e Missões. Equipamentos prometem mais regularidade no abastecimento e menos desperdício de água.
Geral Há 2 horas

Ministério e CPQD investirão R$ 390 milhões para otimizar uso de IA

Recursos vão custear plataformas para melhoria dos serviços públicos

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 20°
20° Sensação
2.28 km/h Vento
98% Umidade
100% (41.74mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
22° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
30° 15°
Domingo
24° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 29 minutos

Câmara entrega prêmio Brasil Mais Inclusão por trabalho com pessoas com deficiência; assista
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova proibição de contratação de condenados por crimes contra a dignidade sexual pela rede pública de ensino
Tecnologia Há 43 minutos

Native Camp estende campanha de conversação em inglês gratuita por 3 meses no Brasil após forte demanda
Câmara Há 43 minutos

Comissão aprova projeto que exclui prova obtida ilegalmente de processo penal militar
Entretenimento Há 58 minutos

Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,17%
Euro
R$ 6,23 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 636,783,42 -1,03%
Ibovespa
147,244,27 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias