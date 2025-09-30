Terça, 30 de Setembro de 2025
Corsan investe R$ 1 milhão para reduzir rompimentos na rede de água

Mais de 120 válvulas de alta tecnologia já foram instaladas em 61 municípios, incluindo áreas da Fronteira Oeste, Pampa, Noroeste e Missões. Equipamentos prometem mais regularidade no abastecimento e menos desperdício de água.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Corsan
30/09/2025 às 08h59 Atualizada em 30/09/2025 às 09h24
(Foto: Sistema Província)

A Corsan está modernizando o sistema de abastecimento de água em 61 municípios das regiões da Fronteira Oeste, Pampa, Noroeste e Missões — e a nossa região está entre as beneficiadas. Com um investimento que já ultrapassa R$ 1 milhão, mais de 120 válvulas redutoras de pressão (VRPs) foram instaladas para controlar a pressão da água nas tubulações e reduzir os rompimentos e vazamentos.

Essas válvulas são implantadas após um mapeamento computacional detalhado, que simula o comportamento da água nas redes de distribuição. A partir dessas simulações, são identificados pontos críticos e definidos os locais ideais para instalação dos equipamentos.

Ao manter a pressão controlada, as válvulas evitam oscilações que poderiam danificar as tubulações, melhorando a regularidade no fornecimento — inclusive em áreas mais altas das cidades.

Segundo Juliana Gasparotto, coordenadora de Operações da Corsan, os equipamentos ajudam a manter a pressão dentro dos padrões ideais, evitando perdas e garantindo melhor desempenho no sistema: “Instalamos as válvulas para manter o equilíbrio da distribuição e reduzir danos tanto nas partes mais baixas quanto nas mais altas da rede”.

As VRPs fazem parte do Plano de Redução de Perdas da Corsan, com investimento total de R$ 5,3 milhões. Desse total, R$ 2,8 milhões já foram aplicados e mais R$ 2,5 milhões devem ser executados até o fim de 2025.

Um dos destaques é a tecnologia "day/night", que regula automaticamente a pressão conforme o consumo ao longo do dia, combatendo vazamentos invisíveis e otimizando o uso da água.

A iniciativa reforça o compromisso da Corsan com a modernização da infraestrutura de saneamento, combinando tecnologia e planejamento para oferecer um serviço mais eficiente e sustentável.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
