Comissão debate impacto dos créditos de descarbonização no agronegócio

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (30) para discutir o impacto dos créditos de descarbonização (CBios) sobre os custos logísticos, o abastecimento e a competitividade do agronegócio brasileiro.

O debate atende a pedido do deputado Tião Medeiros (PP-PR) e está marcado para as 14h30, no plenário 4.

De acordo com o parlamentar, o mercado de créditos de descarbonização tem sofrido distorções significativas, como a concentração da intermediação em poucas instituições financeiras, a falta de transparência nas operações e a especulação de agentes financeiros.

Ele acrescenta que a recente decisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que pode levar à suspensão das atividades de aproximadamente um terço das distribuidoras de combustíveis, tende a afetar diretamente o abastecimento e os custos do agronegócio.

“Esses problemas geram impactos severos sobre o agronegócio brasileiro, como desabastecimento, aumento do custo dos combustíveis — em especial o diesel —, encarecimento do frete rural, prejuízo à previsibilidade e à segurança energética no campo e perda de competitividade no cenário internacional”, afirma Medeiros.