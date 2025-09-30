Terça, 30 de Setembro de 2025
Gestão de rodovia entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG) é tema de audiência nesta terça

O ministro dos Transportes é um dos convidados para o debate que será promovido pela Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/09/2025 às 08h57

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados discutirá, na próxima terça-feira (30), a gestão da EPR Minas Gerais S/A, concessionária responsável pelo trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG). O debate será realizado às 10h30, no plenário 9.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, é um dos convidados da reunião.

Falta de segurança
A audiência foi solicitada pelo deputado Padre João (PT-MG) para discutir as condições de segurança da rodovia.

Segundo o parlamentar, o trecho apresenta alto índice de acidentes e enfrenta os seguintes problemas:

  • tráfego intenso de carretas carregadas de minério;
  • ausência de muretas entre as faixas;
  • sinalização prejudicada por rejeitos na pista; e
  • falta de equipamentos que garantam segurança para pedestres.

Diante disso, o deputado pede que a concessionária preste contas da gestão desse trecho e explique as medidas adotadas para reduzir riscos e acidentes.

