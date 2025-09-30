Terça, 30 de Setembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministério e CPQD investirão R$ 390 milhões para otimizar uso de IA

Recursos vão custear plataformas para melhoria dos serviços públicos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/09/2025 às 08h57

Representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) assinam, nesta terça-feira (30), termo de parceria para o desenvolvimento de soluções e ferramentas que permitam o uso de inteligência artificial (IA) na gestão e prestação de serviços públicos.

O acordo prevê investimento de R$ 390 milhões ao longo dos próximos quatro anos. Provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Fndct), gerido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Os recursos deverão custear a criação de plataformas de IA generativa que otimizem os serviços públicos, integrando as informações disponíveis e facilitando as interações entre os cidadãos e a administração pública.

Na prática, as ferramentas de inteligência artificial serão usadas para, entre outras coisas, catalogar e integrar o grande volume de informações espalhadas por diferentes bases de dados sociais, como, por exemplo, o Cadastro Único (CadÚnico) e órgãos públicos de saúde e educação. O objetivo final é ainda mais ambicioso, conforme afirmou o secretário nacional de Governo Digital, Rogério Mascarenhas.

“Desde o princípio, buscamos um trabalho de personalização, de foco na melhoria dos serviços”, disse Mascarenhas ao anunciar a assinatura do termo de parceria, referindo-se à intenção de criar plataformas capazes de, com o uso de IA, qualificar, proteger e integrar as informações. “O propósito é [disponibilizarmos] um governo para cada pessoa”, acrescentou o secretário, alegando que, com as modernas tecnologias, é factível pensar na emissão de mensagens personalizadas, com as quais o poder público poderia informar a um cidadão em particular, por exemplo, a vacina que ele ou seu filho precisem tomar a partir de determinada data.

Batizado de Inspire (abreviatura do nome do projeto, Inteligência Artificial no Serviço Público com Inovação, Responsabilidade e Ética), o projeto conjunto se insere no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) – macroiniciativa que prevê investimentos federais da ordem de R$ 23 bilhões, até 2028, em ações que promovam o uso de IA na melhoria dos serviços públicos, com inclusão social.

Executor do projeto, o CPQD, uma fundação de direito privado, garante que as informações disponíveis serão tratadas segundo rigorosos padrões de segurança, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e as diretrizes de governança, ética e soberania digital que norteiam o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial.

“O propósito do CPQD é desenvolver tecnologias, buscando trazer cada vez mais soberania, progresso e bem-estar para a população. Este projeto se encaixa nisto”, afirmou o diretor de Inovação e Empreendedorismo do centro, Paulo José Pereira Curado.

Para acelerar o desenvolvimento do projeto, o CPQD garante já estar investindo na montagem de novas estruturas de processamento gráfico em suas instalações, em Campinas (SP), e na identificação e contratação de parceiros estratégicos, bem como na capacitação de cerca de 200 profissionais.

“Este é um grande desafio e vamos mobilizar uma grande quantidade de profissionais – tanto os que o CPQD já tem, quanto os que vai desenvolver. Com isso, esperamos contribuir para que nosso país tenha cada vez mais serviços públicos alinhados com as necessidades da população”, finalizou Curado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país

Seleção foi marcada pela diversidade

 -
Fazenda Há 1 hora

Prazo para recadastramento obrigatório de empresas na Receita Estadual se encerra nesta terça-feira (30)

O prazo para que empresas realizem o recadastramento anual obrigatório na Receita Estadual termina nesta terça-feira (30/9). Até o momento, 176,9 m...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

EBC tem três jornalistas indicados ao prêmio Os 100 +Admirados

Três jornalistas da EBC estão entre os 100 +Admirados do país. Raissa Saraiva e Patrícia Serrão da Radioagência Nacional e Luciana Barreto da TV Br...

 -
Planejamento Há 2 horas

Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul mantém média estável na última avaliação

O Índice Municipal da Educação do Rio Grande do Sul (IMERS) registrou média de 63,55 em 2024, resultado próximo ao de 2023 (63,44). O cálculo é fei...

 (Foto: Sistema Província)
Investimento Há 2 horas

Corsan investe R$ 1 milhão para reduzir rompimentos na rede de água

Mais de 120 válvulas de alta tecnologia já foram instaladas em 61 municípios, incluindo áreas da Fronteira Oeste, Pampa, Noroeste e Missões. Equipamentos prometem mais regularidade no abastecimento e menos desperdício de água.

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 20°
20° Sensação
2.28 km/h Vento
98% Umidade
100% (41.74mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
22° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
30° 15°
Domingo
24° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 29 minutos

Câmara entrega prêmio Brasil Mais Inclusão por trabalho com pessoas com deficiência; assista
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova proibição de contratação de condenados por crimes contra a dignidade sexual pela rede pública de ensino
Tecnologia Há 43 minutos

Native Camp estende campanha de conversação em inglês gratuita por 3 meses no Brasil após forte demanda
Câmara Há 43 minutos

Comissão aprova projeto que exclui prova obtida ilegalmente de processo penal militar
Entretenimento Há 58 minutos

Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,17%
Euro
R$ 6,23 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 636,783,42 -1,03%
Ibovespa
147,244,27 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias