30 de Setembro de 2025
Plano de expansão de energia é tema de debate nesta terça-feira

Audiência será promovida pela Comissão de Minas e Energia e reunirá especialistas de diversos setores energéticos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/09/2025 às 08h42

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promoverá audiência pública nesta terça-feira (30) para discutir o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2034. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 14.

A reunião foi solicitada pelo deputado General Pazuello (PL-RJ). Segundo ele, o plano é o principal instrumento de planejamento do setor energético, projetando necessidades e diretrizes para a expansão sustentável da oferta de energia no país.

A audiência, ressalta Pazuello, ocorre em um momento estratégico, marcado pela transição energética global, pelos compromissos de descarbonização e pelo aumento da demanda interna.

“O objetivo é garantir segurança energética com preços acessíveis à população e à indústria”, afirma o deputado.

O que é o plano
O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2034 é um documento estratégico elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética, com apoio do Ministério de Minas e Energia, que traça diretrizes para o desenvolvimento do setor energético brasileiro no período de 2025 a 2034.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
