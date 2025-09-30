Terça, 30 de Setembro de 2025
16°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova aumento de pena para tráfico em área militar

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou proposta que aumenta penas de tráfico de drogas e de prescri...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
30/09/2025 às 08h12
Comissão aprova aumento de pena para tráfico em área militar
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou proposta que aumenta penas de tráfico de drogas e de prescrição ilegal de substâncias ou medicamentos em áreas militares. O Projeto de Lei 3446/24 é de autoria da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e altera o Código Penal Militar .

Pela proposta, as penas por tráfico, posse ou uso de drogas são aumentadas de 1/6 a 2/3 em casos de:

  • tráfico internacional ou entre estados;
  • crime cometido em prisão, escola ou hospital e arredores;
  • prática com violência, grave ameaça, uso de arma de fogo ou outro processo de intimidação;
  • envolvimento de criança ou adolescente no crime;
  • crimes continuados, sozinho ou em grupo criminoso.

O mesmo se aplica a médicos ou dentistas militares que prescreverem, ou a farmacêuticos militares que aviarem, receita de substância entorpecente ou medicamento que gere dependência física fora dos casos em que há indicação terapêutica.

O relator, deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), afirmou que a presença de drogas em ambientes militares representa uma "ruptura intolerável" de valores como disciplina, hierarquia, ordem e moralidade pública. "Qualquer mancha decorrente da tolerância com o tráfico corrói essa confiança e enfraquece o prestígio institucional perante a população", disse.

Para Bragança, a proposta traz uma resposta proporcional à gravidade das condutas, voltada a proteger o ambiente militar de infiltrações típicas do crime organizado.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para o Plenário.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 29 minutos

Câmara entrega prêmio Brasil Mais Inclusão por trabalho com pessoas com deficiência; assista

A Câmara dos Deputados entregou o prêmio "Brasil Mais Inclusão Deputada Amália Barros" de 2025 a cinco personalidades e cinco entidades. A homenag...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova proibição de contratação de condenados por crimes contra a dignidade sexual pela rede pública de ensino

Projeto continua sendo analisado pela Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova projeto que exclui prova obtida ilegalmente de processo penal militar

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 59 minutos

Política Nacional das Artes é tema de debate na Câmara; assista

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promoveu debate sobre a criação de uma Política Nacional de Artes para, entre outras questões, defin...

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que vai colocar em votação nesta terça-feira (30) oito pedidos de urgê...

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 20°
20° Sensação
2.28 km/h Vento
98% Umidade
100% (41.74mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
22° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
30° 15°
Domingo
24° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 29 minutos

Câmara entrega prêmio Brasil Mais Inclusão por trabalho com pessoas com deficiência; assista
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova proibição de contratação de condenados por crimes contra a dignidade sexual pela rede pública de ensino
Tecnologia Há 43 minutos

Native Camp estende campanha de conversação em inglês gratuita por 3 meses no Brasil após forte demanda
Câmara Há 43 minutos

Comissão aprova projeto que exclui prova obtida ilegalmente de processo penal militar
Entretenimento Há 58 minutos

Influenciadores: Altos Bufos discute temas de tecnologia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,17%
Euro
R$ 6,23 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 636,783,42 -1,03%
Ibovespa
147,244,27 pts 0.62%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6839 (29/09/25)
11
26
28
44
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3499 (29/09/25)
01
05
07
09
10
11
12
13
14
17
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias