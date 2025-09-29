Segunda, 29 de Setembro de 2025
11°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova tipificação do crime de homicídio vicário, quando se mata o filho para atingir a mãe

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
29/09/2025 às 17h49
Comissão aprova tipificação do crime de homicídio vicário, quando se mata o filho para atingir a mãe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta que inclui no Código Penal o crime de homicídio vicário. O crime é definido como o ato de matar filho, enteado, tutelado ou outro descendente de uma pessoa – em especial de uma mulher – para causar-lhe sofrimento, punição ou controle.

A pena proposta é de reclusão de 20 a 40 anos.

O projeto estabelece que o crime é configurado em um contexto de violência doméstica quando há uma relação íntima de afeto entre o autor e a mulher responsável pela vítima, ou quando a motivação é baseada em controle, ciúmes, vingança ou punição dirigida à mulher.

A proposta também prevê o aumento da pena de um terço até a metade em circunstâncias específicas:

  • se o crime for praticado na presença da mulher;
  • se a vítima for uma criança ou adolescente menor de 14 anos; e
  • se o crime ocorrer em descumprimento de uma medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha

A relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), foi favorável à medida, que consta no Projeto de Lei 2767/25, dos deputados Maria do Rosário (PT-RS), Denise Pessôa (PT-RS), Franciane Bayer (Republicanos-RS), entre outros.

A relatora afirmou que, ao equiparar a punição ao feminicídio, o projeto preserva a simetria entre duas formas de violência: matar a mulher por ser mulher ou matar o filho para atingi-la.

"Essa simetria tem impacto prático na prevenção geral, na prevenção especial e na comunicação social de valores, pois reforça que a vida das crianças e a liberdade das mulheres não podem ser moeda de vingança patriarcal", sustentou a relatora.

Próximos passos
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 39 minutos

Comissão mista debate Plano Brasil Soberano com representantes do governo

Conjunto de medidas prevê, entre outras coisas, linha de crédito no valor de R$ 30 bilhões para exportadores prejudicados pelo tarifaço aplicado pe...

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova mudança nas regras para indicação de diretoria da Aneel

Proposta segue em análise na Câmara

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova protocolo para tratamento de vício em tecnologia pelo SUS

Para relator, uso excessivo e compulsivo da internet e de tecnologias digitais virou problema de saúde pública

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Deputados defendem políticas de proteção no Dia Internacional da Pessoa Idosa

Eles destacaram avanços como o Estatuto da Pessoa Idosa, mas apontaram desafios diante da previsão de 1,5 bilhão de pessoas idosas no mundo até 2050

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova fala sobre Santos Dumont em voos domésticos em outubro

Projeto de lei segue em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 31°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
76% Umidade
100% (6.82mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Terça
19° 16°
Quarta
23° 16°
Quinta
19° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
32° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada
Educação Há 21 minutos

Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026
Câmara Há 35 minutos

Comissão mista debate Plano Brasil Soberano com representantes do governo
Senado Federal Há 35 minutos

Carlos Viana expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Geral Há 35 minutos

Mulheres cobram direitos e voz na 5ª Conferência Nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,70%
Euro
R$ 6,23 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 642,628,14 +4,20%
Ibovespa
146,336,80 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias