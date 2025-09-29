Comissão debate criação do Programa Nacional de Segurança de Motociclistas

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (30), uma audiência pública para debater a criação do Programa Nacional de Segurança de Motociclistas.

O debate atende a um pedido do deputado Yury do Paredão (MDB-CE) e será realizado a partir das 16 horas, em plenário a ser definido.

Para o deputado, é urgente debater a segurança de motociclistas, questão que envolve múltiplas dimensões como mobilidade urbana, saúde pública, legislação de trânsito, infraestrutura viária e condições de trabalho. "Embora a motocicleta seja hoje um meio de transporte essencial para milhões de brasileiros, também se consolidou como um dos mais vulneráveis, refletido no aumento dos acidentes fatais", disse.

Yury do Paredão acredita que o Programa Nacional de Segurança de Motociclistas é uma iniciativa estratégica que demanda análise atenta. "A ideia é discutir e aprimorar o programa, de modo a fortalecer políticas públicas que reduzam a vulnerabilidade dos motociclistas e promovam maior segurança no trânsito", completou.

Veja a lista de convidados