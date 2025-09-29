Segunda, 29 de Setembro de 2025
Vice-governador Gabriel Souza inaugura delegacia de crimes rurais em Santo Antônio da Patrulha

Nesta segunda-feira (29/9), Santo Antônio da Patrulha recebeu mais um reforço do governo do Estado no combate à criminalidade. O vice-governador Ga...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/09/2025 às 16h34
Gabriel ressaltou que as novas delegacias regionais têm papel fundamental no combate aos crimes rurais e aos de abigeato -Foto: João Pedro/Secom

Nesta segunda-feira (29/9), Santo Antônio da Patrulha recebeu mais um reforço do governo do Estado no combate à criminalidade. O vice-governador Gabriel Souza inaugurou a 5ª Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab) no município. A unidade funcionará no prédio da sede da Delegacia de Polícia local, espaço também inaugurado na mesma cerimônia. Na ocasião, tomou posse o delegado Juliano Carvalho.

Gabriel ressaltou que as novas delegacias regionais têm papel fundamental no combate ao crime organizado, especialmente no meio rural. “Infelizmente, hoje o crime no campo muitas vezes é praticado por quadrilhas fortemente armadas, que não apenas cometem o abigeato, mas também roubam insumos e maquinários agrícolas. É por isso que precisamos de uma política pública firme, que garanta segurança não só nas cidades, mas também no campo, responsável por 40% do PIB gaúcho e pela produção dos alimentos e da riqueza do Estado”, defendeu o vice-governador.

Ele lembrou ainda os avanços obtidos na área da segurança pública. “Sob a liderança do governador Eduardo Leite, temos batido recordes históricos de queda na criminalidade. Já subimos várias posições no ranking nacional e hoje o Rio Grande do Sul é o terceiro Estado mais seguro do país. Nosso objetivo é seguir avançando, e tenho certeza de que no próximo ano vamos subir ainda mais posições, porque estamos investindo e estamos no caminho certo. Quero dividir essas conquistas com os homens e com as mulheres das nossas forças policiais, que são os grandes responsáveis por esses resultados tão significativos”, destacou Gabriel.

Secretário Sandro Caron disse que a inauguração da delegacia é mais uma ação da SSP para ampliar o atendimento ao produtor rural -Foto: João Pedro/Secom
A segurança é uma das áreas prioritárias do governador Eduardo Leite. Os dados demonstram que o Rio Grande do Sul está no caminho certo. Só nos primeiros sete meses de 2025, os casos de abigeatos caíram 10% em comparação ao mesmo período de 2024, consolidando os recuos nos crimes rurais. No ano passado já havia sido registrada uma redução de 21% em relação ao ano anterior. Em 2023, o decréscimo foi de 15%, em relação a 2022.

Santo Antônio da Patrulha tem governo do Estado. O titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sandro Caron, participou dos atos. “Essa é mais uma entrega da SSP que vem expandindo o atendimento ao produtor em seus canais presenciais, como as Delegacias de Polícia Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrabs) e como a Delegacia Online do Agro (Agrodol). Nossa missão é a segurança de todos os gaúchos”, afirmou Caron.

O chefe de Polícia, delegado Heraldo Chaves Guerreiro, reafirmou o compromisso da Polícia Civil com a segurança da região. “Os policiais desta delegacia já estão atuando aqui há mais tempo. Eles estão preparados e conhecem a região como ninguém, o que garante um olhar preciso para os riscos do litoral e do interior do Estado”, disse Guerreiro.

Para o diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab), delegado Heleno dos Santos, a inauguração é um marco não apenas na região, mas para todo o Rio Grande do Sul. “Ela representa o reconhecimento da importância do setor rural e da necessidade de um enfrentamento mais técnico e direcionado à criminalidade no campo, que atinge produtores, vítimas de crimes como furto ou roubo de gado, de máquinas e insumos agrícolas, fraudes e outros crimes organizados que impactam a produção agropecuária", ressaltou.

Sobre as Decrabs

O Estado conta agora com seis Decrabs (Alegrete, Bagé, Camaquã, Cruz Alta, Santo Ângelo e Santo Antônio da Patrulha) e em breve terá outras três, nos municípios de Santa Maria, de Vacaria e de Rio Grande. A 5ª Decrab, em Santo Antônio da Patrulha, vai operar de forma estratégica, atuando com policiais e delegados especializados, abrangendo uma macrorregião de 78 municípios, incluindo parte do Litoral e da Serra.

A nova sede oferece um espaço moderno e acessível, com estacionamento próprio. A estrutura conta com gabinetes, cartórios, salas de investigação e de registro de ocorrência, além de áreas de convivência, alojamentos e celas, garantindo mais eficiência no atendimento e no combate à criminalidade.

O aluguel do novo imóvel foi viabilizado por meio de uma parceria entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Santo Antônio da Patrulha. O projeto também contou com apoio do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), que, com contribuições da comunidade, possibilitou a compra de mobiliário e equipamentos.

Texto: Dulce Mazer e Juliane Pimentel/Ascom SSP
Edição: Secom

DENGUE
