Homem é preso por tráfico de drogas em Tenente Portela

Na tarde de segunda-feira (29/09), durante a Operação Cerco Fechado, a Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Tenente Portela. O indivíduo foi flagrado repassando entorpecentes e tentou fugir para dentro de uma residência, resistindo à abordagem policial.

Com ele foram apreendidas 22 pedras de crack, 04 porções de cocaína prontas para venda, além de dinheiro e um celular. Após exame médico, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia de Tenente Portela.

A ação reforça o compromisso da Brigada Militar no combate à criminalidade e na garantia da segurança da comunidade.