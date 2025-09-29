Prisão em flagrante por furto em Derrubadas

Na tarde desta segunda-feira (29/09), a guarnição de serviço atendeu ocorrência de furto de telefone celular, por volta das 13 horas, na localidade de Esquina Colorada, interior de Derrubadas. A vítima monitorava em tempo real a localização do celular subtraído, repassando as informações em tempo real à Brigada Militar.

Após diligências, o aparelho foi localizado em uma área de mata, o que levou os policiais a encontrarem um indivíduo em atitude suspeita, reconhecido como autor do crime. Com ele foram apreendidas mochilas contendo dinheiro, ferramentas e objetos furtados, reconhecidos pela vítima.

O homem recebeu voz de prisão, foi conduzido para exame médico e apresentado na Delegacia de Polícia, juntamente com os materiais recuperados. Imagens do sistema de videomonitoramento confirmaram a autoria do crime.

A ação resultou na recuperação dos bens furtados e na pronta resposta da Brigada Militar à comunidade de Derrubadas.