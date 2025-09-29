Segunda, 29 de Setembro de 2025
Plenário vota projeto que garante direito a portabilidade de salário e crédito com juro menor

O projeto que agiliza a portabilidade de salários entre instituições bancárias e cria nova modalidade de crédito com juros menores está na pauta do...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
29/09/2025 às 15h53
Plenário vota projeto que garante direito a portabilidade de salário e crédito com juro menor
Senador Braga na CAE onde relatou o projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O projeto que agiliza a portabilidade de salários entre instituições bancárias e cria nova modalidade de crédito com juros menores está na pauta do Plenário de quarta-feira (1º). Do ex-deputado Carlos Bezerra, o relator é o senador Eduardo Braga (MDB-AM). O projeto (PL 4.871/2024 ) foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no último dia 23.

A ideia do projeto é ampliar os direitos dos clientes de bancos, com medidas que estimulam a concorrência, garantem mais transparência e reduzem custos para o consumidor. O texto estabelece quatro direitos principais para os usuários: portabilidade salarial automática; débito automático entre instituições; direito à informação; e contratação de crédito especial com juros reduzidos.

Conforme a matéria, os clientes poderão solicitar a portabilidade (transferência de uma instituição bancária para outra) automática de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. A instituição de origem não poderá recusar o pedido, a menos que haja justificativa clara e objetiva, e terá dois dias úteis para efetuar a transferência.

O projeto também estabelece que o cliente poderá pagar empréstimos tomados em uma instituição bancária usando recursos guardados em outra, por meio de débito automático.

Crédito

Pelo projeto, será criada uma nova modalidade de crédito, com juros mais baixos do que os praticados no mercado, conforme regulamentação a ser feita pelo Banco Central. Para ter direito a esse tipo de empréstimo, os clientes precisarão aceitar quatro regras:

  • comprovação de atraso no pagamento por e-mail e mensagem de celular;
  • recebimento de citações e intimações pessoais por e-mail;
  • possibilidade de penhora da parte do salário que exceder o valor correspondente a 20 salários mínimos; e
  • impossibilidade de cancelar o débito automático das parcelas desse empréstimo até a sua quitação.

Acordos

A pauta do Plenário de quarta-feira também tem três projetos sobre acordos internacionais. O primeiro deles trata do exercício profissional temporário de agrimensura, agronomia, arquitetura, geologia e engenharia nos países do Mercosul (PDL 394/2024 ). Os outros dois tratam de acordos sobre extradição: um deles entre Brasil e Emirados Árabes Unidos (PDL 204/2021 ) e o outro entre Brasil e Marrocos (PDL 234/2021 ).

