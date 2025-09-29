Segunda, 29 de Setembro de 2025
11°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão de Relações Exteriores ouve ministro Mauro Vieira nesta quarta-feira

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouvirá, nesta quarta-feira (1º), o ministro das Relações Exteriores,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
29/09/2025 às 15h39
Comissão de Relações Exteriores ouve ministro Mauro Vieira nesta quarta-feira
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouvirá, nesta quarta-feira (1º), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocado pela comissão para prestar esclarecimentos sobre diversos assuntos de sua pasta.

Um dos temas em pauta é a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ex-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, realizada em 3 de julho, em Buenos Aires. Para o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), “tal comportamento abre um precedente institucional gravíssimo: transforma a política externa brasileira em ferramenta de militância ideológica, desvirtua sua função republicana e enfraquece nossa reputação diante de democracias consolidadas, organismos multilaterais e parceiros econômicos relevantes”.

O debate está marcado para as 9h30, no Plenário 3.

A iniciativa é dos deputados Gustavo Gayer (PL-GO), Adriana Ventura (Novo-SP), Gilson Marques (Novo-SC), Luiz Lima (Novo-RJ), Marcel van Hattem (Novo-RS), Evair Vieira de Melo (PP-ES) e Marcos Pollon (PL-MS).

Veja a pauta completa

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 38 minutos

Comissão mista debate Plano Brasil Soberano com representantes do governo

Conjunto de medidas prevê, entre outras coisas, linha de crédito no valor de R$ 30 bilhões para exportadores prejudicados pelo tarifaço aplicado pe...

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 39 minutos

Comissão aprova mudança nas regras para indicação de diretoria da Aneel

Proposta segue em análise na Câmara

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova protocolo para tratamento de vício em tecnologia pelo SUS

Para relator, uso excessivo e compulsivo da internet e de tecnologias digitais virou problema de saúde pública

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Deputados defendem políticas de proteção no Dia Internacional da Pessoa Idosa

Eles destacaram avanços como o Estatuto da Pessoa Idosa, mas apontaram desafios diante da previsão de 1,5 bilhão de pessoas idosas no mundo até 2050

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova fala sobre Santos Dumont em voos domésticos em outubro

Projeto de lei segue em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 31°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
76% Umidade
100% (6.82mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Terça
19° 16°
Quarta
23° 16°
Quinta
19° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
32° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada
Educação Há 21 minutos

Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026
Câmara Há 35 minutos

Comissão mista debate Plano Brasil Soberano com representantes do governo
Senado Federal Há 35 minutos

Carlos Viana expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Geral Há 35 minutos

Mulheres cobram direitos e voz na 5ª Conferência Nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,70%
Euro
R$ 6,23 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 642,628,14 +4,20%
Ibovespa
146,336,80 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias