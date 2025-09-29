Segunda, 29 de Setembro de 2025
CNU 2025: provas objetivas serão aplicadas neste domingo (5)

Maior número de inscritos é do Rio de Janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/09/2025 às 15h39
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A segunda edição do Concurso Nacional Público Unificado (CNU) , que contará com a participação de 761 mil inscritos, será realizada no próximo domingo (5), em 288 cidades. O estado com maior número de inscritos é o Rio de Janeiro (108 mil) , seguido pelo Distrito Federal (102 mil), São Paulo (77 mil), Bahia (65 mil) e Minas Gerais (51mil).

O chamado “Enem dos Concursos” oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal , entre eles o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (Iphan), Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), dentre outros.

A organização prevê a convocação imediata dos aprovados em 2.480 vagas. Outras 1.172 são para preenchimento no curto prazo, após a homologação dos resultados. Os salários dos cargos em disputa variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil.

A validade do concurso é de 12 meses, contados da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Provas

A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A primeira fase, neste domingo, 5 de outubro, será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

Blocos temáticos

Assim como na edição de 2024, as vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, com oportunidades para os níveis superior e intermediário (médio e técnico). São eles:

  • Bloco 1 - seguridade social: saúde e assistência;
  • Bloco 2 - cultura e educação;
  • Bloco 3 - ciências, dados e tecnologia;
  • Bloco 4 - engenharia e arquitetura;
  • Bloco 5 - administração;
  • Bloco 6 - desenvolvimento socioeconômico;
  • Bloco 7 - justiça e defesa;
  • Bloco 8 - intermediário;
  • Bloco 9 - intermediário - regulação.

Como na primeira edição, o modelo unificado permitiu que, no momento da inscrição, o candidato optasse por um bloco e indicasse diferentes cargos e órgãos, em ordem de preferência, para ser classificado com base em seu desempenho.

Entre os blocos temáticos, o nono, com cargos de nível intermediário de escolaridade, registrou o maior número de inscrições, com 177.598 homologadas.

Confira o cronograma das provas

Data da prova objetiva: 5/10/2025 (domingo)

Horários:

  • Nível superior - das 13h às 18h
  • Nível intermediário - das 13h às 16h30

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou, seja às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva: 7/12/2025

Verificação de cotas: 30/11 a 8/12/2025

Resultado final previsto: 30/01/2026

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
