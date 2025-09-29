Segunda, 29 de Setembro de 2025
Secretaria de Obras do governo Leite já investiu R$ 1 bilhão somente em 2025

Os investimentos do governo do Estado fiscalizados e executados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) chegaram, até setembro deste ano, a R$ 1 bi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/09/2025 às 14h53
Obras em prédios públicos somaram R$ 724,8 milhões, como na Penitenciária Estadual de Rio Grande (II e III) -Foto: Marcelo Jorge Bach/Ascom SOP

Os investimentos do governo do Estado fiscalizados e executados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) chegaram, até setembro deste ano, a R$ 1 bilhão. O valor considera apenas trabalhos realizados pela SOP em escolas e outros prédios públicos, além das barragens dos arroios Jaguari e Taquarembó.

“O Rio Grande do Sul não vive mais de pequenos remendos. Agora, falamos de reconstrução do Estado, de recuperar e qualificar a infraestrutura. Temos, hoje, o reflexo de um governo forte que está presente em todas as regiões e que soube deixar para trás um período de penúria e, depois disso, possibilitar investimentos que chegam a R$ 1 bilhão”, afirma a titular da SOP, Izabel Matte.

De janeiro a setembro de 2025, o governo iniciou ou concluiu 398 obras em prédios públicos, além de retomar a construção da barragem do Taquarembó, em Dom Pedrito, e avançar na do Jaguari, em São Gabriel.

Só nas escolas públicas, o valor chega a R$ 312,3 milhões. Os maiores valores, porém, são para os outros prédios públicos: R$ 724,8 milhões. As barragens receberam R$ 27,9 milhões. Das obras finalizadas, 66 começaram neste ano.

Obra de construção da barragem do Jaguari, em São Gabriel -Foto: Ariel Engster/SOP
Ampliação dos investimentos

Os números expõem um antes e depois na história do Rio Grande do Sul. Um Estado que havia poucos anos sequer conseguia pagar salários em dia voltou a ser capaz de realizar investimentos. As contas foram recuperadas no primeiro governo de Eduardo Leite e agora permitem recuperar a infraestrutura dos prédios públicos estaduais.

No âmbito da SOP, desde 2023 ocorre uma reengenharia interna, com a adoção de novas práticas que permitiram agilizar o início de obras, aumentar o monitoramento e fiscalização do andamento dos trabalhos e tornar realidade as entregas de melhorias nos prédios públicos. Os resultados agora são visíveis: mais manutenções e construções acontecendo e sendo entregues, mais rapidez para atender demandas e novas formas de investir o dinheiro dos gaúchos.

O crescimento dos valores mostra que as transformações na gestão pública gaúcha estão dando frutos. Em 2023, os investimentos em novas obras em escolas chegaram a R$ 51,9 milhões. No ano seguinte, o número aumentou para R$ 121,8 milhões. Só nos nove primeiros meses deste ano, as escolas estaduais receberam, para novas obras, R$ 273,3 milhões. Ou seja, em 2025, até o momento, foram destinados 124% mais recursos do que em 2024 e mais de cinco vezes o valor de 2023. Neste ano, os outros prédios públicos, entre trabalhos concluídos e iniciados, receberam 136,7% mais recursos do que em 2024. E ainda há três meses pela frente.

Escolas estaduais receberam R$ 273,3 milhões para obras em 2025, como no IE Couto de Magalhães, de Arroio dos Ratos -Foto: Catia Fernanda Oliveira Mutzenberg/Ascom SOP
Trimestre consolida investimentos em escolas

Em julho, agosto e setembro, os investimentos em melhorias em escolas dispararam. Os meses marcaram a consolidação das ações para impulsionar os trabalhos na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, com o propósito de garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Destinaram-se R$ 57,3 milhões para obras iniciadas em julho e, em agosto, R$ 67 milhões. Setembro, até o momento, registra R$ 57,6 milhões. Das 248 obras escolares iniciadas em 2025, 149 começaram nos últimos três meses, representando 60%. Dessas 248, 20,5% já estão terminadas. Atualmente, 200 escolas têm obras em andamento, em um investimento de R$ 355 milhões.

Sistema ágil de contratação cresce

Entre as principais iniciativas para impulsionar as obras do Estado está a Contratação Simplificada (CS), modelo mais ágil para a execução de trabalhos nos prédios públicos estaduais. A adoção do sistema foi gradual, a partir de março de 2024, chegando a pleno funcionamento agora.

Na educação, o novo método já é predominante, com os processos tradicionais sendo utilizados para obras novas e ampliações. A participação da CS, entre obras iniciadas em escolas, passou de 57,6% nos seis primeiros meses do ano, para 87% em julho, 96% em agosto e 96% em setembro. Nos valores, passou de 75,3% de janeiro a junho para 83% em julho, 99% em agosto e 35% em setembro, até o momento.

Na CS, as escolas são agrupadas em blocos, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops), e cada um deles é atendido por uma empresa. Não é preciso fazer uma licitação por obra, bastando selecionar o serviço em um catálogo à disposição da SOP. Com isso, os prazos diminuem muito: o tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90.

Entre as iniciativas para impulsionar obras está a Contratação Simplificada (CS), modelo mais ágil para execução dos trabalhos -Foto: Hosana Fernandes da Silva/Ascom SOP
Sistema penal lidera investimentos

Nos demais prédios públicos além das escolas, o número de obras concluídas até setembro já superou o de todo o ano de 2024. O investimento, por sua vez, é mais de três vezes superior: de R$ 14,2 milhões em todo 2024, já está em R$ 49,9 milhões em 2025.

O maior volume de recursos, porém, está nas obras iniciadas: R$ 677,2 milhões. O número é puxado pelas obras no sistema penal, especialmente as penitenciárias estaduais de Caxias do Sul (Pecs) II e de Rio Grande (Perg) II e III, que tiveram início do seu processo de construção em janeiro e receberão, respectivamente, R$ 261,9 milhões e R$ 241,6 milhões. As obras estão em andamento, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2026.

Com elas, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) é a pasta que concentra o maior número de obras, 23, e de recursos aplicados neste ano, R$ 599,5 milhões (88,5% do total). Em seguida vem a Secretaria da Segurança Pública (SSP), com 15 obras e investimento de R$ 59,2 milhões.

Em julho, nove obras novas receberam R$ 54,4 milhões e as duas concluídas, R$ 1 milhão. Em agosto, os valores foram de R$ 11 milhões e R$ 10 milhões, respectivamente. Em setembro, uma obra encerrou, com investimento de R$ 122,6 mil. Nos três meses, juntos, finalizaram-se os trabalhos em sete obras e iniciaram-se outras 15.

Recuperação das finanças do Estado no governo Leite permitiram recuperar capacidade de investimentos em obras públicas -Foto: Diego Faria de Carvalho/Ascom SOP
Regionais de Caxias do Sul e Pelotas tiveram os maiores investimentos

Na 5ª Crop, de Pelotas, todas as obras em escolas iniciadas e concluídas em 2025 já foram realizadas pela CS. No ano, a Crop com maior investimento na educação é a 11ª, de Canoas, com R$ 49 milhões. Em seguida vem a 2ª, de Novo Hamburgo, com R$ 47,5 milhões. No número de obras, a 1ª, de Porto Alegre, assume a liderança, com 50.

Nos demais prédios, o maior investimento ficou na região da 4ª Crop, de Caxias do Sul, com R$ 261,9 milhões, seguida da 5ª, com R$ 242,4 milhões. A 1ª teve o maior número de obras: 36. As posições se repetem no acumulado geral: a 4ª e a 5ª Crop tiveram os maiores investimentos, R$ 274 milhões e R$ 264,5 milhões, respectivamente, e a 1ª contou com o maior número de obras, 86.

“Nestes últimos dois meses, coroamos os processos de renovação de políticas e processos iniciados no começo da gestão, em 2023, com investimentos robustos que não só mudam o presente dos gaúchos, mas alavancam seu futuro”, comenta a secretária Izabel.

Obras na Escola Estadual de Ensino Médio Capão Novo, em Capão da Canoa -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Anderson Machado/Secom

