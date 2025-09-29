Comissão de Cultura promove debate sobre mulheres na política

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (1º) um novo encontro do "Expresso 168" para discutir "Cultura, Política e Mulheres: 30 anos da lei de cota para candidaturas femininas".
A reunião deve começar às 15h30 no plenário 10, e atende a pedido da deputada Denise Pessôa (PT-RS).
O “Expresso 168” é um espaço permanente de diálogo e fiscalização das políticas públicas, na forma de encontros com gestores, produtores e artistas de todas as linguagens para debater a política cultural.