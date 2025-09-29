Comissão debate proteção legal da bacia do rio Tapajós

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (1º), seminário sobre a proteção da bacia do rio Tapajós. O evento será realizado às 14 horas, no plenário 2.

O evento foi solicitado pela deputada Duda Salabert (PDT-MG) para discutir o relatório “Rio Tapajós: Análise Jurídica da Legislação Ambiental Brasileira”. O documento identifica lacunas normativas, desafios institucionais e impactos da fragmentação da governança sobre os rios e as comunidades tradicionais da região.

Duda Salabert afirma que o seminário também vai apresentar um mapa digital interativo, elaborado pela instituição EcoSaMa, para subsidiar estratégias de fortalecimento da proteção legal do Tapajós e seus afluentes.

Importância e desafios

“A bacia do rio Tapajós é uma das mais importantes da Amazônia brasileira, abrangendo uma região de grande diversidade socioambiental e cultural, habitada por dezenas de povos indígenas, comunidades tradicionais, populações ribeirinhas e urbanas", ressalta a deputada.

Nas últimas décadas, no entanto, ela afirma que o território tem sido ameaçado por projetos de infraestrutura, expansão do agronegócio, desmatamento e conflitos fundiários.