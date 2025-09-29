Discussão por barulho termina com homem morto a facadas em Mondaí

Na noite de domingo, 28 de setembro, um homem de 38 anos foi morto com um golpe de faca no município de Mondaí, no Oeste catarinense. O crime resultou na prisão de um homem de 38 anos e na apreensão de seu filho, de 17 anos, conforme informou a Polícia Militar.

De acordo com os relatos, havia desentendimentos anteriores entre a vítima e o suspeito adulto, motivados por barulhos provocados pelo veículo do acusado quando passava em frente à casa da vítima. Segundo testemunhas, o confronto aconteceu no momento em que o morador saiu de casa e foi abordado por pai e filho, sendo atingido por uma facada no tórax.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Com base em relatos de testemunhas, a Polícia Militar localizou os suspeitos, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Oeste para os procedimentos legais.







