Policial militar de férias salva criança engasgada durante evento na Região

Na tarde de domingo, 28, durante a 6ª edição da Festa da Terneira, realizada no município de Novo Xingu, uma ação rápida e heroica emocionou todos os presentes.

O Soldado PM Salbego, integrante do 38°BPM, mesmo estando de férias, não hesitou em agir e realizou o desengasgo de uma criança que corria sério risco de morte.

O fato ocorreu quando os familiares da criança, desesperados, pediram ajuda. De imediato, o policial, que passeava com a família, correu até o local, aplicou a manobra de Heimlich e conseguiu desobstruir as vias respiratórias da criança, que voltou a respirar normalmente.

A pronta intervenção do militar foi decisiva para salvar a vida da criança. O gesto reforça a importância da preparação e da dedicação dos profissionais da segurança pública, que mesmo em momentos de descanso, continuam comprometidos em proteger e cuidar da comunidade.

Parabéns ao Soldado PM Salbego pela coragem, rapidez e profissionalismo em uma situação tão delicada.