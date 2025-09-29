Acidente entre dois veículos é registrado na ERS-518 em Campo Novo

Na noite deste domingo, 29 de setembro, um acidente de trânsito foi registrado na ERS-518, no trecho entre os municípios de Campo Novo e Braga, próximo à entrada da Telharia Schmidt/Sítio Bindé, já no território de Campo Novo.

A colisão envolveu um Chevrolet Onix branco e uma Volkswagen Saveiro de cor escura. No Onix estava um casal morador de Braga, que retornava de um concurso público realizado em Três Passos. A Saveiro era conduzida por um homem residente em Campo Novo, que abandonou o veículo após o acidente.

De acordo com o relato do condutor do Onix, o casal trafegava pela via quando, ao fazer uma curva, se deparou com a Saveiro vindo na contramão. Ele afirmou que tentou desviar para o lado esquerdo, mas não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o Onix ainda colidiu lateralmente com o guard rail do lado oposto da pista.

A Saveiro saiu da pista e caiu em um barranco de aproximadamente quatro metros, no sentido contrário ao qual, segundo o relato, estaria trafegando.

Apesar da gravidade da colisão, os ocupantes do Onix não sofreram ferimentos, protegidos pelo acionamento dos airbags. Há indícios de que o condutor da Saveiro também não tenha se ferido, já que deixou o local antes da chegada das autoridades.







